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العثور على 2680 عبوة دواء مجهولة المصدر بالوراق

قضايا وحوادث

ادوية فاسدة
ادوية فاسدة

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تمكنت مباحث التموين بالجيزة من القبض على صاحب مخزن أدوية غير مرخص بمنطقة الوراق، وعثر داخله على 2680 عبوة دواء مجهولة المصدر.

تلقى العميد مصطفى البكري مدير مباحث التموين بالجيزة، تفيد بقيام أحمد ش ا ع 24 سنة، صاحب مخزن لبيع بتجميع كميات الأدوية الضرورية لاحتياجات المواطنين، وطرحها وتوزيعها على الصيدليات دون الحصول على تراخيص من الجهات المختصة.

تم القيام بحملة من ضباط الإدارة بالاشتراك مع مفتشي التموين استهدفت المخزن المتحرى عنه وتم ضبط المتهم، وبتفتيش المخزن ضبط بداخله 2680 عبوة أدوية مختلفة الأنواع عبارة عن 374 صنفا دوائيا (أقراص – شراب – أمبولات) مجهولة المصدر، وغير مصحوبة بأي مستندات أو فواتير تفيد المصدر، كما جاء بتقرير لجنة أطباء التفتيش الصيدلي المرافق للحملة.

حرر المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.


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