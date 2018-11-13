اليوم.. نظر محاكمة ذابح طفلة داخل حمام بأوسيم

13 نوفمبر 2018 - 11:33 ص

تنظر محكمة أوسيم، المنعقدة بمحكمة شمال القاهرة بالعباسية، اليوم الثلاثاء، جلسة محاكمة عاطل، ذبح طفلة داخل حمام مسجد في قرية برطس.

وكانت تحقيقات النيابة الأولية، كشفت استدراج المتهم "محمد.ش" 25 سنة عاطل، متزوج ولديه طفلة، المجني عليها "ميادة. ر. ش" 4 سنوات، من أمام أحد المساجد في قرية برطس، وبصحبتها شقيقها يصغرها سنا إلى داخل المسجد، وطلب من شقيقها الانصراف، بحجة مناداة إمام المسجد، وترك الطفلة بأحد الأماكن المخفية، وعندما عاد شقيقها للسؤال عنها، أخبره بأنها ذهبت لاستكمال اللعب مع أصدقائها.

وأشارت التحقيقات، إلى أن المتهم عاد إلى الطفلة، واصطحبها إلى دورة مياه المسجد، وحاول تجريدها من ملابسها، إلا أنها رفضت محاولته وحاولت أن تهرب منه وهي تبكي وتصرخ للاستنجاد بأحد المارة أمام المسجد، الأمر الذي آثار خوفه واكتشاف أمره، فقرر إخراج سكين من جيبه وذبح المجني عليها وتركها داخل الحمام، وفر هاربًا.

وأضافت التحقيقات، أنه بفحص الكاميرات بمحيط المسجد تبين خروج المتهم من المسجد وقت الجريمة، وتبين أنه من القرية، وبسؤال شهود العيان أكدوا وجوده بالقرب من المسجد وقت الجريمة.

على الفور توجهت قوة من مباحث قسم أوسيم بعد استخراج إذن النيابة، نحو منزل المتهم وتمكنوا من ضبطه، وبسؤاله اعترف بارتكابه الواقعة بعدما صرخت المجني عليها، وهو يحاول هتك عرضها، وفعل جريمته خشية افتضاح أمره.