  • الثلاثاء 13 نوفمبر 2018
  • بتوقيت مصر12:20 م
بحث متقدم
الحضري

«الحضرى» يحقق رقمًا أسطوريًا جديدًا

النمنم : هذا التشريع سيجتث الإخوان

النمنم: هذا التشريع سيجتث الإخوان

المنتخب الاولمبي

موعد وسعر تذكرة لقاء الفراعنة وتونس

أوغلو يصف نظيره الفرنسي بـ"الوقح"

أوغلو يصف نظيره الفرنسي بـ"الوقح"

السيسي

الرئيس يشارك في قمة الأزمة الليبية بإيطاليا

ساويرس

«عمرو أديب» يطالب «ساويرس» بـ2 كيلو ذهب

رئيس الوزراء الجزائري يصف شهداء التحرير بـ"القتلي"

رئيس الوزراء الجزائري يصف شهداء التحرير بـ"القتلى"

الأهلي والزمالك

الجبلاية تكشف حقيقة إلغاء السوبر المصري

تعرف علي 7 دول حذفت خانة " الديانة"

تعرف على 7 دول حذفت خانة "الديانة"

محمد صلاح

موعد انضمام "صلاح" لتدريبات الفراعنة

النمنم: هذا التشريع سيجتث الإخوان

الحياة السياسية

النمنم : هذا التشريع سيجتث الإخوان
النمنم : هذا التشريع سيجتث الإخوان

عبد القادر وحيد

أخبار متعلقة
#

قيادات فى الإخوان تواصلت معى للعودة إلى مصر

#

"الشهابي": لا تصالح مع الإخوان

#

«الكعبة» بدون ظل.. ظاهرة فلكية نادرة الحدوث

#

أمين الإخوان : مستعدون للمصالحة

الإخوان

النمنم

تشريع

اجتثاث

قال حلمي النمنم، وزير الثقافة السابق، إن مواجهة جماعة الإخوان تستلزم شقا أمنيا وعسكريا لدحر أجنحتها المسلحة، وتنظيماتها الإرهابية، وشقا فكريا لمواجهة أفكارهم ويكون ذلك بتجديد الخطاب الديني وشرح تعاليم الدين السمحة، وفي النهاية لابد من المواجهة بالشق التشريعي وهو الذي يجب أن يكون في المقدمة.

وأضاف أنه يجب استصدار تشريع قانوني ينص على تجريم من يكفر الآخرين، لأنه يتيح للمتطرفين القتل، كما يجب أن يكون هناك نص قانوني يجرم كل من يكفر مواطنا لأنه في هذه الحالة حينما يخرج تنظيم الإخوان أو تنظيم داعش ويطلق على المسيحيين المصريين تعبير الكفرة،بحسب تصريحه للعربية نت.

 وتساءل هل هناك نص قانوني يلزمك بمحاسبته؟ وهل عندما تتعرض أي فتاة في الشوارع ويعتدى عليها أي شخص بالألفاظ مثل قوله لها يا متبرجة أو ما شابه ذلك فهل هناك نص قانوني يجرم ذلك؟، نحن بحاجة إلى سلاح تشريعي وقانوني في هذه المواجهة وهذا هو الجزء الغائب في المعركة مع الإخوان وتنظيماتهم.

وأشار إلى أن الدولة بدأت ذلك من خلال بعض الأحكام القضائية والتشريعات التي صدرت في الآونة الأخيرة مثل قانون الكيانات الإرهابية، هذا مهم ومطلوب وضروري، في المواجهة، لكن في نهاية الأمر الغرب أو الصحافة الغربية لا تستوعب هذا الكلام، لأنك إذا وصفت شخصا بأنه كافر فهذه ليست صفة أو تهمة، لكنها كارثة فالكفر يلزم القتل.

وتابع قائلا: إن هناك أملا في اجتثاث الإخوان لو تم تنفيذ تلك الوسائل الأمنية والعسكرية والتشريعية، حيث يوجد أمامنا نموذجان بارزان من ضحايا استبعاد المواجهة التشريعية والفكرية مع الإخوان، فالرئيس السادات استبعد الشق التشريعي فتم قتله، والرئيس مبارك منذ العام 2005 استبعد هذا الشق أيضا ورأينا ما حدث له منهم في يناير 2011 وما بعدها.

وأوضح أنه لو عدنا إلى الوراء قليلا لنشرح الفكرة، ففي بداية القرن التاسع عشر أسس محمد علي باشا الدولة الوطنية المدنية، وفق قواعد ومصطلحات لم تكن موجودة في الفكر الإسلامي، وللمثال على ذلك فقد أصدر الوالي محمد سعيد باشا مرسوماً عام 1854 ينص على أن التجنيد في الجيش المصري يشمل جميع أبناء المصريين، وتعني كلمة جميع أبناء المصريين المسلمين والمسيحيين واليهود وأبناء كافة الطوائف والأديان، وبناء عليه لا معنى للحديث في أي كتب دينية أو فقهية عن أهل الذمة، ولا لزوم على الإطلاق لأن يتم تدريس فقه أهل الذمة في الجامعات.

وقال إنه : طوال القرن التاسع عشر والقرن العشرين لم يتم تطوير الفكر الديني، لكي يفرز قواعد تعزز مفاهيم الدولة الحديثة، و ظل الفكر القديم يتردد بيننا وينتشر، واستغله الإخوان أسوأ استغلال، لذلك هل يعقل أن بعض الأطفال الصغار يدرسون فكر الجواري وفقه العبيد والرقيق؟ إن هذه المسائل باتت في ذمة التاريخ.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الدولة الدينيَّة.. تختلف المُسميات و"الفاشية" واحدة!!

محمود سلطان

لماذا التحامل على الفقراء؟!

فراج إسماعيل

اللغة الأم تقول: (رجعت لنفسي فاحتسبت حياتي)

د. هشام الحمامي

الإلحاد العربى.. تفكيك البؤرة!

د. حسام عقل

شركاء.. أشقاء..

حسام فتحي

إلهان عمر .. وعي محتمل، وخوف مبرر

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» حقيقة وفاة "إليسا" في حادث بدبي
» شاب يتزوج من فتاة «دمية»: أحبها منذ 10 سنوات
» «مدبولي»: افتتاح مشروع روضة السيدة زينب ديسمبر المقبل
» موظفة تنتقم من مديرها بـ"الإبر"
» سبب غريب وراء رفض «نوال الزغبي» الزواج مرة أخرى
» "فيسبوك" تتخذ قرارًا صارمًا بشأن التحرش في العمل
» تأويل رؤية سيدنا يوسف في المنام
» أشهرهم أحمد عز.. تعرف على عدد زيجات أنغام
» شاهد.. دعاء فاروق: "أنا جاية أهزق نفسي قصادكم"
» حكاية أول امرأة تُمارس مهنة الحلاقة للرجال في مصر
» ارتفاع عدد ضحايا حرائق كاليفورنيا إلى 42 شخصًا

استطلاع رأي

من المسؤول عن خسارة الأهلي للقب الأفريقي؟

الجهاز الفني - 8 %
اللاعبون - 14 %
إدارة النادي - 8 %
جميعهم - 58 %
غير مهتم - 11 %
اجمالى المصوتين:481

  • عصر

    02:42 م

  • فجر

    04:59

  • شروق

    06:25

  • ظهر

    11:44

  • عصر

    14:42

  • مغرب

    17:03

  • عشاء

    18:33

من الى
تجديد الخطاب الديني من «منابر المساجد» إلى «مقاعد المقاهي»
أحمد عز وزينة
وزارة التعليم
دعاة ومشايخ فى أزمة خاشقجى.. «خيانة مشروعة»
بطاقات رقم قومي