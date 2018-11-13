«الحضرى» يحقق رقمًا أسطوريًا جديدًا

13 نوفمبر 2018 - 11:42 ص

سطر عصام الحضري اسمه في تاريخ كرة القدم كثيرا، وفي جولة الدوري العام لهذا الموسم سجل الحضري رقما جديدًا.

وصل الحضري خلال مباراة الإسماعيلي وحرس الحدود هذه الجولة، والتي انهزم فيها الإسماعيلي بنتيجة هدف مقابل لا شي، إلى 40،000 دقيقة لعبا في الدوري المصري في الدقيقة الـ49 من عمر اللقاء .