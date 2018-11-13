«الحضرى» يحقق رقمًا أسطوريًا جديدًا

عمرو محمد
سطر عصام الحضري اسمه في تاريخ كرة القدم كثيرا، وفي جولة الدوري العام لهذا الموسم سجل الحضري رقما جديدًا.
وصل الحضري خلال مباراة الإسماعيلي وحرس الحدود هذه الجولة، والتي انهزم فيها الإسماعيلي بنتيجة هدف مقابل لا شي، إلى 40،000 دقيقة لعبا في الدوري المصري في الدقيقة الـ49 من عمر اللقاء .
وحسب موقع TransferMarket المختص بالإحصائيات، فإن المخضرم صاحب الـ45 عاما وصل في تلك المباراة أيضا إلى ركلة الجزاء الثامنة التي يهدرها المهاجمون أمامه سواء تصدى لها أو تكفلوا هم بإهدارها في الدوري المصري فقط، منذ عام 2006 فقط .
عصر02:42 م
فجر
04:59
شروق
06:25
ظهر
11:44
عصر
14:42
مغرب
17:03
عشاء
18:33