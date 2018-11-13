» حقيقة وفاة "إليسا" في حادث بدبي

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اليسا

منى الشاذلى

الأخبار

نفت المطربة اللبنانية إليسا ما تردد من أنباء مؤخرا حول تعرضها لحادث مروع في دبي أدى إلى وفاتها.

وقالت "إليسا" في تغريدة لها على "تويتر": "شائعات غبية في كل مكان، أنا بخير، لا حادث ولا وفاة، توقفوا عن الترويج للأخبار المزيفة".

كما شاركت إليسا صورا لها عبر حسابها على "إنستغرام" من حضورها حفلا خاصا في دبي، للتأكيد على أنها بخير.

وكانت إليسا حلت ضيفة على الإعلامية منى الشاذلي في برنامج "معكم"، على فضائية "سي بي سي"، والذي أذيع جزؤه الثاني الجمعة، وتحدثت فيه عن تفاصيل إصابتها بسرطان الثدي وشفائها منه.


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