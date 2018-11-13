  • الثلاثاء 13 نوفمبر 2018
  • بتوقيت مصر12:19 م
بحث متقدم
الحضري

«الحضرى» يحقق رقمًا أسطوريًا جديدًا

النمنم : هذا التشريع سيجتث الإخوان

النمنم: هذا التشريع سيجتث الإخوان

المنتخب الاولمبي

موعد وسعر تذكرة لقاء الفراعنة وتونس

أوغلو يصف نظيره الفرنسي بـ"الوقح"

أوغلو يصف نظيره الفرنسي بـ"الوقح"

السيسي

الرئيس يشارك في قمة الأزمة الليبية بإيطاليا

ساويرس

«عمرو أديب» يطالب «ساويرس» بـ2 كيلو ذهب

رئيس الوزراء الجزائري يصف شهداء التحرير بـ"القتلي"

رئيس الوزراء الجزائري يصف شهداء التحرير بـ"القتلى"

الأهلي والزمالك

الجبلاية تكشف حقيقة إلغاء السوبر المصري

تعرف علي 7 دول حذفت خانة " الديانة"

تعرف على 7 دول حذفت خانة "الديانة"

محمد صلاح

موعد انضمام "صلاح" لتدريبات الفراعنة

طالبات التمريض بعد إقالة مديرتهن: "عايزين أمنا ترجعلنا"

آخر الأخبار

تظاهرات طالبات التمريض
تظاهرات طالبات التمريض

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

أول ضحايا خسارة اللقب الأفريقي بالأهلي

#

إقالة مدرب الأهلي بعد خسارة اللقب الأفريقي

#

إقالة «لوبتيجى» من تدريب ريال مدريد

#

الأرجنتين تقيل مدربها سامباولي بعد الخروج من المونديال

المحكمة الدستورية لعليا

اتحاد اصحفيين الافارقة

المستشار عادل عمر شريف

وجهت طالبات التمريض بالمبرة بمصر القديمة رسالة استغاثة لوزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، مطالبات بعودة مديرتهن في مصر القديمة  

وقالت إحدى الطالبات المتظاهرات، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صح النوم" على فضائية "ال تي سي": "إننا لدينا طلب واحد فقط، هو عودة المديرة التي تعد بمثابة أم ومدرسة وسكرتيرة ومديرة للمعهد عزة عبدالفتاح محمد".  

وتابعت أن نقل المديرة تم نتيجة مؤامرة ضدها، لافتة إلى أنهن فوجئن يوم 28 أكتوبر الماضي بمديرة المعهد تبلغهن بأن هذا اليوم هو آخر يوم لها، معقبة: "إحنا بنتظاهر علشان عايزين أمنا ترجعلنا".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الدولة الدينيَّة.. تختلف المُسميات و"الفاشية" واحدة!!

محمود سلطان

لماذا التحامل على الفقراء؟!

فراج إسماعيل

اللغة الأم تقول: (رجعت لنفسي فاحتسبت حياتي)

د. هشام الحمامي

الإلحاد العربى.. تفكيك البؤرة!

د. حسام عقل

شركاء.. أشقاء..

حسام فتحي

إلهان عمر .. وعي محتمل، وخوف مبرر

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» حقيقة وفاة "إليسا" في حادث بدبي
» شاب يتزوج من فتاة «دمية»: أحبها منذ 10 سنوات
» «مدبولي»: افتتاح مشروع روضة السيدة زينب ديسمبر المقبل
» موظفة تنتقم من مديرها بـ"الإبر"
» سبب غريب وراء رفض «نوال الزغبي» الزواج مرة أخرى
» "فيسبوك" تتخذ قرارًا صارمًا بشأن التحرش في العمل
» تأويل رؤية سيدنا يوسف في المنام
» أشهرهم أحمد عز.. تعرف على عدد زيجات أنغام
» شاهد.. دعاء فاروق: "أنا جاية أهزق نفسي قصادكم"
» حكاية أول امرأة تُمارس مهنة الحلاقة للرجال في مصر
» ارتفاع عدد ضحايا حرائق كاليفورنيا إلى 42 شخصًا

استطلاع رأي

من المسؤول عن خسارة الأهلي للقب الأفريقي؟

  • عصر

    02:42 م

  • فجر

    04:59

  • شروق

    06:25

  • ظهر

    11:44

  • عصر

    14:42

  • مغرب

    17:03

  • عشاء

    18:33

من الى
تجديد الخطاب الديني من «منابر المساجد» إلى «مقاعد المقاهي»
أحمد عز وزينة
وزارة التعليم
دعاة ومشايخ فى أزمة خاشقجى.. «خيانة مشروعة»
بطاقات رقم قومي