طالبات التمريض بعد إقالة مديرتهن: "عايزين أمنا ترجعلنا"

13 نوفمبر 2018 - 11:48 ص

وجهت طالبات التمريض بالمبرة بمصر القديمة رسالة استغاثة لوزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، مطالبات بعودة مديرتهن في مصر القديمة



وقالت إحدى الطالبات المتظاهرات، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صح النوم" على فضائية "ال تي سي": "إننا لدينا طلب واحد فقط، هو عودة المديرة التي تعد بمثابة أم ومدرسة وسكرتيرة ومديرة للمعهد عزة عبدالفتاح محمد".



وتابعت أن نقل المديرة تم نتيجة مؤامرة ضدها، لافتة إلى أنهن فوجئن يوم 28 أكتوبر الماضي بمديرة المعهد تبلغهن بأن هذا اليوم هو آخر يوم لها، معقبة: "إحنا بنتظاهر علشان عايزين أمنا ترجعلنا".