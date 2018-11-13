"الدستورية العليا" تناقش مع الصحفيين الأفارقة انفتاح مصر على القارة

13 نوفمبر 2018 - 11:56 ص

التقى المستشار الدكتور حنفى على جبالى، رئيس المحكمة الدستورية العليا، بمقر المحكمة برئيس اتحاد الصحفيين الأفارقة محفوظ الأنصاري والوفد المرافق وذلك لمناقشة سبل التعاون بين المحكمة الدستورية العليا والدول الإفريقية الأشقاء فى إطار انفتاح مصر على القارة الإفريقية .

وذكر بيان أصدرته الدستورية العليا بالأمس أن الوفد الإفريقي يضم شباب الصحفيين من 25 دولة أفريقية والناطقة باللغات الانجليزية ، الفرنسية ، والعربية بالإضافة إلى ممثلى المؤسسات الصحفية المصرية وذلك بمناسبة رئاسة جمهورية مصر العربية للدورة القادمة للاتحاد الإفريقي، وتنظيم المحكمة لاجتماع القاهرة الثالث لرؤساء المحاكم والمجالس الدستورية والعليا الأفريقية مطلع العام القادم .

حضر اللقاء المستشار الدكتور عادل عمر شريف نائب رئيس المحكمة وأمين عام مؤتمر المحاكم والمجالس الدستورية والعليا الإفريقية .