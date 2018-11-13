"التنمية الإدارية" تنظم مؤتمرا بعنوان "نحو مؤسسات حكومية رشيقة"

13 نوفمبر 2018 - 01:30 م

ينظم معهد التنمية الإدارية مؤتمر ترشيد الهياكل التنظيمية في الأجهزة الحكومية العربية (نحو مؤسسات حكومية رشيقة)، بمشاركة ممثلى 10 دول عربية وعدد من الوزارات المصرية المعنية.. فى الفترة من 19 نوفمبر وحتى 22 نوفمبر.

يبحث المؤتمر سبل ومحاولات ترشيد الإدارات الحكومية للحصول على إدارات حكومية قادرة على الاستجابة السريعة لاحتياجات وتوقعات المواطنين.

يشارك في افتتاح المؤتمر:

المهندسة غادة لبيب - نائب وزير التخطيط نيابةً عن الدكتورة هالة السعيد وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.

المهندس أشرف إسماعيل - رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة نيابةً عن المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة.

الدكتور عصام البرام - الوزير المفوض بجامعة الدول العربية.

الدكتور محمد مارم - سفير اليمن لدى القاهرة.

يشارك في فعالياته ممثلون من كل من "مصر، لبنان، العراق، السعودية، الأردن، فلسطين، الكويت، السودان، اليمن وليبيا"، لبحث سبل ومحاولات ترشيد الهياكل والإدارات الحكومية للحصول على إدارات حكومية رشيقة قادرة على الأداء والاستجابة السريعة لاحتياجات وتوقعات المواطنين.

ويهدف المؤتمر إلى:

- الوقوف على واقع الهياكل التنظيمية في الأجهزة الحكومية العربية وآفاق تطويرها

- التعرف على أساليب وأنماط ترشيد الهياكل التنظيمية في الأجهزة الحكومية

- قياس مدى استجابة الهياكل التنظيمية للأجهزة الحكومية للظروف البيئية والتكنولوجية.

- استعراض نماذج وأساليب التطوير التنظيمي للأجهزة الحكومية.

ويضع المؤتمر على طاولة النقاش مسألة الترهل الإداري وأساليب وأنماط ترشيد الهياكل التنظيمية في الأجهزة الحكومية، برامج إعادة الهيكلة التنظيمية في الأجهزة الحكومية في ظل المتغيرات العالمية، أساليب ومناهج التطوير التنظيمي للأجهزة الحكومية.

وسيقام ضمن المؤتمر ورشة عمل تحت عنوان "تحليل الحامض النووي للمنظمات في الأجهزة الحكومية