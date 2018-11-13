الرئيس "السيسي" يلتقى حفتر وديمتري

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اجتمع البرئيس عبدالفتاح السيسي مع رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي رئيس المجلس الرئاسى الليبى فائز السرّاج، والقائد العام للجيش الليبى المشير خليفة حفتر، والمبعوث الأممى إلى ليبيا غسان سلامة، والذي استمر لمدة نصف ساعة علي هامش القمة المصغرة بمدينة باليرمو الإيطالية من أجل ليبيا.

وأكدت وكالة آكى الإيطالية، أن الاجتماع حضره الرئيس التونسى الباجى قائد السبسى، رئيس الوزراء الروسى ديمترى ميدفيديف، رئيس الوزراء الجزائرى أحمد أويحى، رئيس المجلس الأوروبى دونالد توسك ووزير الخارجية الفرنسى جان إيف لو دريان.

وكان المشير خليفة حفتر قد وصل إلى مدينة باليرمو، الثلاثاء، حيث تستأنف اليوم أعمال اليوم الثانى للمؤتمر الدولى لأجل ليبيا.


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