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سعفان: صرف 88 ألف جنيه إعانات لـ98 عاملا بسيناء وأسوان

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وكالات - حنان حمدتو

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وزارة القوى العاملة

أصدر محمد سعفان، وزير القوى العاملة ورئيس مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال، قرار بصرف 88 ألف جنيه من الصندوق بالوزارة لـ98 عاملا بشركة مصر أسوان للسياحة في محافظتي أسوان والقاهرة، وبمدرسة سينا سكول الخاصة في شمال سيناء؛ لتعثرهما في صرف أجور العمال، وذلك وفقا للكشوف الواردة من الشركة والمدرسة والمعتمدة من التأمينات .

وقال، فى بيان، اليوم، إن صرف هذه المبالغ للعاملين فورا بعد توجيه مديري مديريات القوى العاملة بمحافظات (القاهرة، أسوان وشمال سيناء) بالصرف بمعرفة صراف كل مديرية وبمعاونة الإدارة العامة لرعاية القوى العاملة، وذلك حتى يتسنى لجميع العاملين مواجهة متطلبات المعيشة .

وأضاف أن الإعانة التي تم صرفها لشركة مصر – أسوان للسياحة بمحافظتي أسوان والقاهرة بلغت 63 ألف جنيه لنحو 56 عاملا، كما تم صرف 25 ألف جنيه لـ42 عاملا بمدرسة سينا سكول الخاصة في شمال سيناء، مشيرا إلى أن صرف أجور هؤلاء العمال سيؤدي إلى استقرار العمل والعمال داخل الشركة والمدرسة .

وأشار إلى أن صندوق إعانات الطوارئ بالوزارة منشأ بغرض مساندة الشركات التي تتوقف عن صرف أجور عمالها حتى تتخطى الظروف الاقتصادية التي تمر بها ويستمر الإنتاج، وبالتالي زيادة الاستثمارات وتحقيق التنمية الاقتصادية، إلى جانب تعويض العمال في المنشآت المتعثرة وغير القادرة على صرف أجورهم ومساعدتهم على مواجهة متطلبات المعيشة لحين تحسن الأحوال المالية للمنشأة .

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