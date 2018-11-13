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بنك ناصر يوفر وظائف لخريجى دفعتي 2012 و2013

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بنك ناصر
بنك ناصر

متابعات- حنان حمدتو

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الخدمة العسكرية

غادة والى

بنك ناصر

قرر بنك ناصر الاجتماعى برئاسة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، إضافة خريجى دفعتي 2012 و2013 ضمن الـ 200 وظيفة بالدرجة الثالثة لدى البنك للحاصلين على بكالوريوس تجارة وما يعادله وليسانس حقوق، ومن يجيدون اللغة الإنجليزية وانه يتم حاليا تلقى الطلبات من خلال البريد الإلكترونى للمعهد المصرفى NSB.EBI.GOV.EG .

وفى تصريحات صحفية، قال الدكتور شريف فاروق نائب أول رئيس مجلس إدارة بنك ناصر، انه يتم حاليا تلقى طلبات الراغبين للتقدم لشغل الوظائف من خلال البريد الإلكترونى للمعهد المصرفى وفقا للشروط وذلك حتى يوم 22 من نوفمبر الجارى، وانه يشترط أن يكون المتقدم من خريجى الجامعات أو الأكاديميات المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات المصرية والدولية بشرط حصولهم على درجة البكالوريوس أن يكون المتقدم حاصلًا على تقدير جيد على الأقل، وستكون الأفضلية للأعلى تقديرًا وأن يكون المتقدم من دفعات 2012، 2013 2014، 2015 ،2016، 2017، 2018، بعد إضافة دفعتين من الخريجين وهما 2012 ،و2013 .

ويشترط أن يكون المتقدم أدى الخدمة العسكرية أو معفًى منها نهائيًا بالنسبة للذكور وأن يكون المتقدم أدى الخدمة العامة أو الإعفاء بالنسبة للإناث وأن يكون المتقدم مقيمًا بالمحافظة طبقًا لبطاقة الرقم القومي وتكون سارية قبل تاريخ الإعلان وإجادة اللغة الإنجليزية وتقديم صورة شهادة التخرج وصورة شهادة الميلاد مميكنة وكذلك صورة بطاقة الرقم القومي سارية المفعول قبل الإعلان بالاضافة الى صورة شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو المعافاة النهائية وكذلك صورة شهادة أداء الخدمة العامة أو الإعفاء منها وفي حالة وجود اى متقدم ممن أدى الخدمة العامة بالبنك يرفق بالطلب ما يثبت ذلك.

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