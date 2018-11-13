الجيش الروسي ينتظر مفاجأة أمام الجنايات الدولية

13 نوفمبر 2018 - 02:20 م

كشفت تقارير إخبارية عن زج روسيا بشركات المرتزقة في سوريا للقتال بجانب "نظام الأسد"، من أجل الحد من الخسائر البشرية في صفوف الجيش الروسي.

وينتظر الجيش الروسي مفاجأة محتملة أمام المحكمة الجنائية الدولية، لأول مرة منذ تدخلها عسكريًّا في سوريا عام 2015، بحسب رويترز.

ونقلت الوكالة عن يفجيني شاباييف، قائد مجموعة "القوزاق" شبه العسكرية، قوله: "إن جماعات تمثل قدامى المحاربين في الجيش الروسي تعتزم مطالبة المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق في نشر روسيا لمتعاقدين سرًا للقتال في سوريا".

وأضاف أن ما يربو على 12 منظمة روسية لقدامى المحاربين تخطط لأن ترسل إلى "فاتو بنسودا"، المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، ومقرها لاهاي للتحقيق في جرائم الحرب.

وأكد أن عدة مئات من المندوبين يخططون لمناقشة الوثيقة في منتدى يوم 18 نوفمبر في موسكو وإرسالها بالبريد الإلكتروني إلى المحكمة الجنائية الدولية في اليوم التالي.