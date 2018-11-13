قرار جديد ضد شبكة تبادل الزوجات وحفلات الجنس

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حفلات الجنس الجماعى

حفلات تبادل الزوجات

التحريض على الفس

قررت نيابة أول المنتزه إحالة المتهمين بتكوين شبكة تبادل زوجات وإقامة حفلات الجنس الجماعى، للمحاكمة أمام محكمة الجنح.

كان اللواء علاء سليم، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، تلقى معلومات تفيد برصد حساب على "فيس بوك" باسم "أحمد وهناء كابل"، وبمتابعته تبين نشر منشورات تدعو لممارسة الجنس الجماعى، وتبادل الزوجات والتحريض على الفسق والرذيلة.

وبرصد المتهمين تم ضبط سماح وزوجها هشام مقيمين بشارع 45 دائرة قسم شرطة المنتزه أول، وبحوزتهما الهواتف المحمولة، وبتفتيشهما تبين وجود رسائل ومحادثات تؤكد صحة الاتهام، وعدد من الأعضاء الجنسية الصناعية، تستخدم فى ارتكاب الواقعة والجريمة.

وبمواجهة المتهمين اعترفا بممارسة الجنس الجماعى مع 3 أزواج، زوجين من القاهرة، وآخرين من منطقة رأس التين فى بحرى، وثالث يسكنان فى الحضرى.

حرر المحضر اللازم والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.


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