شوقي: توزيع "التابلت" خلال أيام

13 نوفمبر 2018 - 04:06 م

أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أن مصر تشهد إطلاق نظام تعليمي كبير يعتمد على بناء الإنسان المصري، لافتًا إلى أن الوزارة تحضر منذ سنتين لتطبيق هذا النظام.

وقال "شوقي"، خلال إطلاق تقرير البنك الدولي عن التعليم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن نقل الأفكار إلى التنفيذ على أرض الواقع شيء صعب والوزارة منذ سنتين وتحضر لنظام التعليم ومنها محتوى رقمي تمثل في بنك المعرفة، والمحتوى مراجع من أماكن دولية، موضحا أنه خلال أيام سيتم وضع منصة لإدارة نظام التعليم الإلكتروني في نظام التعليم الجديد.

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه تم تدريب المعلمين على برنامج المعلمون أولا، كل ذلك كان قبل إطلاق مشروع التعليم الجديد، موضحا أن فكرة نظام جديد كان في أبريل 2016.

ولفت إلى أن هناك 2 ونصف مليون طالب يدرسون وفق النظام الجديد وهناك نقلة كبيرة والعلامات الأولوية جيدة وهناك مشكلات مثل الكثافات سيتم حلها، ونحاول أن تساعد الوزارة الطلاب في النظام القديم وسوف يظهر خلال أيام من خلال التخلص من الامتحان الأوحد لأنه لا يخدم العالم وسوق العمل حاليا وتغييرها ليس سهلا ولكن بعد أيام قليلة سيتم توزيع موجات من التابلت على الطلاب والمعلمين وتم توصيل بمخرجات التعلم وهناك استثمار هائل في المحتوى وهناك 2530 مدرسة تم توصيلها بشبكات كمان أن التعليم العالي يحضر لاستقبال طلاب أولى ثانوي بعد عامين.