  • الثلاثاء 13 نوفمبر 2018
  • بتوقيت مصر05:24 م
بحث متقدم
الملك سلمان

قرارات جديدة للملك سلمان

نتنياهو

إسرائيل: مستمرون في معاقبة "حماس"

سد النهضة

اعتقال مسئول سابق عن إنشاءات "سد النهضة"

عادل إمام

عادل إمام: «ما حدش يقدر يعمل حاجة لإسرائيل»

نائب الرئيس التركي، فؤاد أوكطاي

تركيا تنسحب من "مؤتمر باليرمو": هناك دول تعطل المسار

أدوية

زيادة أسعار الأدوية 500%

أرشيفية

أول تعليق من الجامعة العربية على أحداث غزة

سيف الإسلام

دور جديد لـ"سيف الإسلام" في مستقبل ليبيا

الدكتور طارق شوقي وزير التعليم

شوقي: توزيع "التابلت" خلال أيام

سيول (أرشيفية)

مصرع 30 شخصًا في سيول السعودية

شوقي: توزيع "التابلت" خلال أيام

آخر الأخبار

الدكتور طارق شوقي وزير التعليم
الدكتور طارق شوقي وزير التعليم

وكالات

أخبار متعلقة
#

نعم .. إنهم يقتلون أبناءهم !

#

الذهب يواصل الارتفاع ليسجل هذا الرقم..

#

الأجهزة الأمنية ترفع حالة التأهب استعدادًا لإجازة العيد

#

محافظة القاهرة تحذر من الذبح بالشوارع فى عيد الأضحى

التعليم

طارق شوقى

التابلت

أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أن مصر تشهد إطلاق نظام تعليمي كبير  يعتمد على بناء الإنسان المصري، لافتًا إلى أن الوزارة تحضر منذ سنتين لتطبيق هذا النظام.  

وقال "شوقي"، خلال إطلاق تقرير البنك الدولي عن التعليم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن نقل الأفكار إلى التنفيذ على أرض الواقع شيء صعب والوزارة منذ سنتين وتحضر لنظام التعليم ومنها محتوى رقمي تمثل في بنك المعرفة، والمحتوى مراجع من أماكن دولية، موضحا أنه خلال أيام سيتم وضع منصة لإدارة نظام التعليم الإلكتروني في نظام التعليم الجديد.  

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه تم تدريب المعلمين على برنامج المعلمون أولا، كل ذلك كان قبل إطلاق مشروع التعليم الجديد، موضحا أن فكرة نظام جديد كان في أبريل 2016.

ولفت إلى أن هناك 2 ونصف مليون طالب يدرسون وفق النظام الجديد وهناك نقلة كبيرة والعلامات الأولوية جيدة وهناك مشكلات مثل الكثافات سيتم حلها، ونحاول أن تساعد الوزارة الطلاب في النظام القديم وسوف يظهر خلال أيام من خلال التخلص من الامتحان الأوحد لأنه لا يخدم العالم وسوق العمل حاليا وتغييرها ليس سهلا ولكن بعد أيام قليلة سيتم توزيع موجات من التابلت على الطلاب والمعلمين وتم توصيل بمخرجات التعلم وهناك استثمار هائل في المحتوى وهناك 2530 مدرسة تم توصيلها بشبكات كمان أن التعليم العالي يحضر لاستقبال طلاب أولى ثانوي بعد عامين.  


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الدولة الدينيَّة.. تختلف المُسميات و"الفاشية" واحدة!!

محمود سلطان

لماذا التحامل على الفقراء؟!

فراج إسماعيل

اللغة الأم تقول: (رجعت لنفسي فاحتسبت حياتي)

د. هشام الحمامي

الإلحاد العربى.. تفكيك البؤرة!

د. حسام عقل

شركاء.. أشقاء..

حسام فتحي

إلهان عمر .. وعي محتمل، وخوف مبرر

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» إحالة أوراق متهم اغتصب طفلة وقتلها داخل مسجد للمفتى
» ترامب لـ"ماكرون": كنتم تتعلمون الألمانية حتى أنقذناكم
» رسميا.. مؤمن سليمان مديرًا فنيًا لبتروجيت
» أول تعليق من الجامعة العربية على أحداث غزة
» ضبط مرتكبي سرقة نصف مليون جنيه من سائق بسوبر ماركت
» أسباب فنية وراء طلب تأجيل مباراة الإمارات
» دور جديد لـ"سيف الإسلام" في مستقبل ليبيا
» تأجيل محاكمة المتهمين برشوة البنك الأهلي
» الحريري: "حزب الله" يعطل تشكيل الحكومة اللبنانية
» مصرع 30 شخصًا في سيول السعودية
» تأجيل محاكمة رئيس مباحث حدائق القبة بقضية تعذيب "زلطه"

استطلاع رأي

من المسؤول عن خسارة الأهلي للقب الأفريقي؟

  • عشاء

    06:33 م

  • فجر

    04:59

  • شروق

    06:25

  • ظهر

    11:44

  • عصر

    14:42

  • مغرب

    17:03

  • عشاء

    18:33

من الى
تجديد الخطاب الديني من «منابر المساجد» إلى «مقاعد المقاهي»
أحمد عز وزينة
وزارة التعليم
دعاة ومشايخ فى أزمة خاشقجى.. «خيانة مشروعة»
بطاقات رقم قومي