» مصرع 30 شخصًا في سيول السعودية

13 نوفمبر 2018 - 04:07 م

أعلنت السعودية، الثلاثاء، مصرع 30 شخصًا وإنقاذ 1480 آخرين، جرّاء سيول ضربت البلاد خلال نحو شهر.

جاء ذلك في بيان للدفاع المدني السعودي، أوردته وكالة الأنباء الرسمية "واس"، خلال فترة تمتد نحو شهر في 13 منطقة بالبلاد.

وقال البيان إن "عدد الوفيات جرّاء السيول والصعق الكهربائي، بلغت 30 حالة"، كما "تم إنقاذ 1480 شخصًا، وأن الجزء الأكبر من عمليات الإنقاذ كان بالعاصمة الرياض".

ووفق البيان ذاته، "بلغ عدد من تم إخلاؤهم 3865 شخصًا، فضلًا عن إيواء 2001 آخرين".

وقرر الدفاع المدني السعودي تشكيل 8 لجان لحصر أضرار الأمطار في عدد من المناطق (لم يحددها).

وأهاب الدفاع المدني، السعوديين بـ"أخذ الحيطة والحذر، وعدم التواجد في مواقع جريان السيول والأودية، أوالخروج للنزهات البرية في المناطق المعرضة لسقوط أمطار غزيرة".

ويضرب طقس سيء للغاية دولًا عربية، أبرزها الأردن، التي اجتاحت بعض مناطقها سيول تسببت في وفاة وإصابة وفقدان عشرات الأشخاص.