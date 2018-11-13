تركيا تنسحب من "مؤتمر باليرمو": هناك دول تعطل المسار

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وكالات

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أعلن نائب الرئيس التركي، فؤاد أوكطاي، عن انسحاب بلاده من اجتماع المؤتمر الدولي حول ليبيا في إيطاليا.

وأعرب "أوكطاي"، في تصريح صحفي، اليوم الثلاثاء، عن أسفه من أن "المجتمع الدولي لم يتحد صباح اليوم، حيث قام البعض باستغلال استضافة إيطاليا للمؤتمر ليتدخل من جانب واحد في مسار الأزمة".

وأضاف بالقول "لن يتم تحقيق استقرار في ليبيا ما دام هناك دول تواصل جهودها لتعطيل المسار وفقاً لمصالحها".

وأشار نائب الرئيس التركي: "تركيا تنسحب بخيبة أمل كبيرة من اجتماع المؤتمر الدولي حول ليبيا "


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