» الحريري: "حزب الله" يعطل تشكيل الحكومة اللبنانية

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وكالات

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تشكيل الحكومة

اتهم رئيس الوزراء اللبناني المكلف، سعد الحريري، الثلاثاء، "حزب الله"، بـ"تعطيل" تشكيل الحكومة الجديدة، مشددا على رفضه خرق اتفاق "الطائف".

وشدّد "الحريري"، خلال مؤتمر صحفي عقده بالعاصمة بيروت، بحث فيه آخر تطورات ملف تشكيل الحكومة، على "أهمية اتفاق الطائف، وضرورة الحفاظ عليه للحفاظ على استقرار البلاد"، موضحا أن "تشكيل الحكومة ضرورة وطنية وأمنية واقتصادية، والدستور اللبناني يمنح حق تأليف الحكومة لرئيس الجمهورية والرئيس المكلّف ونقطة على السطر".

كما أشار إلى أن تمثيل أحد النواب السُنّة المحسوبين لـ'حزب الله' في الحكومة المقبلة، غير وارد بالنسبة له، لأن معظم هؤلاء ينتمون لكتل نيابية حصلت على تمثيلها في الحكومة". والنواب السُنة هم: "الوليد سكرية، عدنان طرابلسي، عبد الرحيم مراد، جهاد الصمد، فيصل كرامي، وقاسم هاشم".

واتفاق الطائف هو وثيقة الوفاق الوطني اللبناني المبرمة بين الأطراف المتنازعة بالبلاد، بواسطة سعودية، عام 1989، بمدينة الطائف، منهية الحركب الأهلية اللبنانية بعد أكثر من 15 عاما على اندلاعها.

واعتبر الحريري أنه "قام بما يتوجّب عليه فعله فيما يخص تشكيل الحكومة"، مطالباً الجميع بتحمّل مسؤولياته.ووصف اشتراط "حزب الله" تمثيل أحد النواب السُنّة الستة الذين ينضوون تحت لوائه، لتسهيل التشكيل، بأنه "افتعال للمشاكل في البلد، وتعطيل واضح لتشكيل الحكومة".



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