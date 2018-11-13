عادل إمام: «ما حدش يقدر يعمل حاجة لإسرائيل»

13 نوفمبر 2018 - 04:19 م

استعانت صفحة "إسرائيل بالعربية"، التابعة لوزارة الخارجية الإسرائيلية، بتصريحات للفنان المصري عادل إمام يهاجم فيها بشدة المقاومة الفلسطينية على خلفية إطلاقها الصواريخ من قطاع غزة تجاه المستوطنات الإسرائيلية.

وأوردت الصفحة عبر حسابيها على موقع "فيس بوك"، و"تويتر"، تصريحات إمام التي جاءت في مقابلة تليفزيونية مع الإعلامي عمرو الليثي، في الوقت الذي تتعرض فيه المستوطنات الإسرائيلية لوابل من القصف الصاروخي المتواصل من قطاع غزة، ما أسفر عن خسائر مادية، وحالة من الهلع في صفوف الإسرائيليين من سكان المناطق الجنوبية المتاخمة للقطاع.

وأمطرت الفصائل الفلسطينية مدن وبلدات الجنوب الإسرائيلي بالصواريخ، وصلت في بعض التقديرات إلى أكثر من 300، وذلك منذ مساء الأحد الماضي، ردًا على شن جيش الاحتلال الإسرائيلي هجمات على القطاع، أسفرت عن سقوط شهداء، وتدمير منشآت مدنية في القطاع.

ويهاجم إمام في تصريحاته، الفصائل الفلسطينية لإطلاقها الصواريخ على غزة، قائلاً: "ما حدش يقدر يعمل حاجة ل #إسرائيل هي منظمة جدا وناس عارفة تعمل ايه بالضبط ولو تقول حاعمل كذا تعمل. انا متغاظ جدا من اللي بيحصل في #غزة ازاي اجي احارب واحد وانا عارف قوته واضربه بالصواريخ؟ الثاني مش حيبعثلك ورد، حيبعثلك صواريخ ويضربك، فعنده استراتيجية امنية لها حدود".