» تأجيل محاكمة المتهمين برشوة البنك الأهلي

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رشوة

الجنايات

النيابة

احراز

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، محاكمة 5 متهمين، بينهم موظفين بالبنك الأهلى المصرى بتهمة تقاضى رشوة 3 ملايين جنيه ،  لجلسة 9 فبراير المقبل لفض الإحراز.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار مجدى حسين وبعضوية المستشارين أسامة أبو صافى وعمرو محمد فوزى، وأمانة سر أيمن عبد اللطيف وأحمد فهمى.

وأسندت النيابة للمتهمين محمد سليمان على، موظف بالبنك الأهلى، ومحمد على محمد، موظف بالبنك الأهلى، وعطية محمد السيد رجل أعمال، ودعاء محمد مدرس مساعد بجامعة أسيوط، ومدحت عبد الرحيم أستاذ جامعى بجامعة القاهرة، أولاً تقاضى المتهمين الأول والثاني بصفتهما موظفين عموميين بالبنك الأهلى المصرى رشوة نظير عملهما، بأن طلبا من المتهم الثالث عن طريق المتهمين الرابع والخامس، نسبة 5% من قيمة بيع أسهم البنك الأهلى المصرى بمصنع سيلا للزيوت بمحافظة الفيوم، بنسبة 3 ملايين و500 ألف جنيه.

كما أسندت النيابة للمتهم الثالث تقديم الرشوة للمتهمين الأول والثاني، كما أسندت النيابة للمتهمين الرابع والخامس تهمة تسهيل والتوسط لدفع وتسهيل أعمال الرشوة المذكورة.


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