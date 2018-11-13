» أول تعليق من الجامعة العربية على أحداث غزة

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أحمد أبو الغيط

أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، التصعيد العسكري الإسرائيلي، والغارات الجوية على قطاع غزة، والتي أدت إلى سقوط عدد من المدنيين من أبناء القطاع ما بين قتيل وجريح.

وطالب أبو الغيط، في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، المجتمع الدولي بالتحرك بشكل سريع وحاسم لدفع الطرف الإسرائيلي، القوة القائمة بالاحتلال، للوقف الفوري لعملياته العسكرية التي تمثل انتهاكا صريحاً لقواعد القانون الدولي، واعتداءً على المدنيين، مع تأييد الجهود التي تبذلها كل من مصر والأمم المتحدة في هذا الخصوص.

وجدد الأمين العام التأكيد في هذا الصدد على ضرورة التزام الطرف الإسرائيلي بالوفاء بكافة مسؤولياته باعتباره القوة القائمة بالاحتلال في قطاع غزة، وذلك وفقاً لاتفاقية جنيف الرابعة واتساقاً مع قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك ما يتعلق بحفظ أرواح المدنيين وعدم استهداف المنشآت المدنية.



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