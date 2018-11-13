» أسباب فنية وراء طلب تأجيل مباراة الإمارات

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الاتحاد المصرى

أكد الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس هانى أبو ريدة مجددا أن أسباب تأجيل مباراة مصر والإمارات الودية فنية بحتة وليس لأى أغراض أخرى، حيث يواجه المنتخب الوطنى المصري أربعة معوقات فنية تتمثل في ارتباط عدد كبير من محترفيه بالعودة إلى أنديتهم قبل يوم 21 الحالى، وعلى رأسهم محمد صلاح، مما يجعل مشاركتهم فى اللقاء الذى كان محددا له يوم 20 من الشهر الجاري غير واردة.

وذلك بالإضافة إلى الإصابات التي ضربت صفوف النادي الأهلي الذي يرتبط بلقاء حاسم أمام الوصل الإماراتي يوم 22 الحالي في كأس زايد لأبطال العرب، وأن من بين هذه الإصابات لاعبين من قوام المنتخب الحالي.

كما تخلو قاعدة اختيارات المنتخب من لاعبين آخرين في الوقت الحالي في ظل ارتباط مسبق للمنتخب الأولمبي المصري بلقاء نظيره الجزائري يوم 19 الحالي.

يأتى ذلك فى ظل حرص الجهاز الفنى الجديد للمنتخب الوطنى بمحاولة ترسيخ مكانة الفريق الفنية وعدم المجازفة به فى مباريات ليس مكتمل الصفوف خلالها.

كما يؤكد الاتحاد المصرى لكرة القدم أيضا على الاحترام العميق والتقدير البالغ الذى يكنه ويحمله تجاه الاتحاد الإماراتى لكرة القدم، الذى كانت لوقفاته مع المنتخبات الوطنية المصرية أبلغ الأثر في نفوس جماهير الكرة المصرية.


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