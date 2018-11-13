  • الثلاثاء 13 نوفمبر 2018
  • بتوقيت مصر08:22 م
بحث متقدم
أوباما

زوجته تكشف.. أسوأ أيام أوباما

الرقابة الإدارية

تفاصيل وأرقام.. ضربات الرقابة الإدارية في أكتوبر

مدبولي

7 قرارات لمجلس الوزراء

البرلمان

هذه الوسيلة الوحيدة للقضاء على فساد المحليات

الحزب الناصري

الناصريون.. اختفاء طوعي أم سكوت قسري؟

صفاء الهاشم

رد مُفحم من كاتب كويتي على صفاء الهاشم

قصف غزة (أرشيفية)

المقاومة الفلسطينية تعلن التهدئة بوساطة مصرية

الملك سلمان

قرارات جديدة للملك سلمان

عادل إمام

عادل إمام: «ما حدش يقدر يعمل حاجة لإسرائيل»

محمد صلاح

المنتخب يعقد جلسة مع «صلاح» بشأن العلامة الإباحية

اتحاد الكرة: لن نلتفت لما حدث للأهلي في تونس وسنحسن استقبالهم

الرياضة

الإتحاد المصري لكرة القدم
الإتحاد المصري لكرة القدم

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

موعد وسعر تذكرة لقاء الفراعنة وتونس

#

أسامة كمال يفتح النار على اتحاد الكورة بسبب "صلاح"

#

هذا ما قاله عضو اتحاد الكرة لـ"صلاح" بشأن "زوار الفجر"

#

«أجيري» يرد على اتهامه بالتلاعب في نتائج المباريات

الإتحاد المصرى لكرة القدم

مصر وتونس

الأهلي والترجي

أكد ثروت سويلم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة المصري، أن مسؤولي الجبلاية سيعملون على استقبال المنتخب التونسي بالشكل اللائق.

وأشار سويلم في تصريحات عبر إذاعة أون سبورت أف أم إلى أن اتحاد الكرة المصري لن يلتفت لما وصفه بـ" الصغائر" التي حدثت خلال فترة تواجد بعثة النادي الأهلي في تونس.

وقال المدير التنفيذي لاتحاد الكرة: "سنقابل الصغائر التي حدثت في تونس باستضافة جيدة لمنتخبهم، لكنهم لم يطلبوا نقل اللقاء خارج مصر كما أشيع".

وأكمل: "نرغب في استغلال ما حدث للأهلي أمام الترجي، من أجل الفوز على منتخب تونس وإثبات عودتنا إلى زعامة الكرة الأفريقية".

واختتم: "سنعمل على توفير كل احتياجات البعثة التونسية من أجل خوض المباراة بالشكل المطلوب، ومن ثم عودتهم إلى بلدهم سالمين".

الجدير بالذكر أن المنتخب المصري سيلتقي مع نظيره التونسي يوم الجمعة القادم في إطار مباريات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2019.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الدولة الدينيَّة.. تختلف المُسميات و"الفاشية" واحدة!!

محمود سلطان

لماذا التحامل على الفقراء؟!

فراج إسماعيل

اللغة الأم تقول: (رجعت لنفسي فاحتسبت حياتي)

د. هشام الحمامي

الإلحاد العربى.. تفكيك البؤرة!

د. حسام عقل

شركاء.. أشقاء..

حسام فتحي

إلهان عمر .. وعي محتمل، وخوف مبرر

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» «رشاد»: إسقاط الجنسية عن مشوهي صورة مصر بالخارج
» إعلامية كويتية: صفاء الهاشم ستتحمل نتيجة خطأها
» الأهلي يمدد عقد "الشناوي" لموسمين قادمين
» إصابة 17 طالبة بتسمم غذائي بالزقازيق
» الفنانة أمل حجازي تؤدي العمرة: أجمل ما رأت عيني
» التحقيق في إهدار 47 مليون جنيه بنادي بلدية المحلة
» نقيب الصحفيين الفلسطينيين: عام أسود في تاريخ الصحافة
» بالتفاصيل.. صفقة تبادلية بين المصري وإنبي
» "مكرم" يقترح تحويل الميليشيات لجيش نظامي بليبيا
» تطاير أشلاء جنود الاحتلال في عملية نوعية للمقاومة

استطلاع رأي

من المسؤول عن خسارة الأهلي للقب الأفريقي؟

  • فجر

    05:00 ص

  • فجر

    04:59

  • شروق

    06:25

  • ظهر

    11:44

  • عصر

    14:42

  • مغرب

    17:03

  • عشاء

    18:33

من الى
تجديد الخطاب الديني من «منابر المساجد» إلى «مقاعد المقاهي»
أحمد عز وزينة
وزارة التعليم
دعاة ومشايخ فى أزمة خاشقجى.. «خيانة مشروعة»
بطاقات رقم قومي