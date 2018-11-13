اتحاد الكرة: لن نلتفت لما حدث للأهلي في تونس وسنحسن استقبالهم

أكد ثروت سويلم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة المصري، أن مسؤولي الجبلاية سيعملون على استقبال المنتخب التونسي بالشكل اللائق.

وأشار سويلم في تصريحات عبر إذاعة أون سبورت أف أم إلى أن اتحاد الكرة المصري لن يلتفت لما وصفه بـ" الصغائر" التي حدثت خلال فترة تواجد بعثة النادي الأهلي في تونس.

وقال المدير التنفيذي لاتحاد الكرة: "سنقابل الصغائر التي حدثت في تونس باستضافة جيدة لمنتخبهم، لكنهم لم يطلبوا نقل اللقاء خارج مصر كما أشيع".

وأكمل: "نرغب في استغلال ما حدث للأهلي أمام الترجي، من أجل الفوز على منتخب تونس وإثبات عودتنا إلى زعامة الكرة الأفريقية".

واختتم: "سنعمل على توفير كل احتياجات البعثة التونسية من أجل خوض المباراة بالشكل المطلوب، ومن ثم عودتهم إلى بلدهم سالمين".

الجدير بالذكر أن المنتخب المصري سيلتقي مع نظيره التونسي يوم الجمعة القادم في إطار مباريات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2019.