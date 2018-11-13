طارق الشناوي مدافعًا عن "بيكا وشطة": "خايفين ليه منهم"

13 نوفمبر 2018 - 07:46 م

دافع الناقد الفني طارق الشناوي، عن مغنيي المهرجانات مجدي شطة وحمو بيكا، ضد قرار نقيب الموسيقيين هاني شاكر بمنع حفلتهما بالإسكندرية.

وقال "الشناوي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد"، المذاع عبر فضائية "ten "، اليوم الثلاثاء، "انتوا خايفين ليه كده منهم"، "ليس من حق نقابة الموسيقيين منع حفلات بيكا وشطة"، لافتًا إلى أنه لا خوف من مثل هذه المهرجانات.

وأوضح، أن الفنان أحمد عدوية، الذي نطلق عليه رائد الأغنية الشعبية الآن، عندما ظهر في بداية حياته الفنية، واجه انتقادات حادة أكثر مما يواجهها "حمو وشطة" الآن، مضيفًا: "السح الدح إمبو اتقال عليها كلام مينفعش أقوله".

وطالب الفنان هاني شاكر بطرح أغانٍ له في الأسواق، بدلًا من منع حفلات "بيكا وشطة"، موضحًا أن الأغاني الجميلة ستقضي على القبيحة.

واستنكر "الشناوي"، طلب الملحن حلمي بكر بإلقاء القبض على مطربي المهرجانات، قائلًا: "كل واحد ليه ذوق ومحدش يقدر يقول إن ذوقه هو الأفضل"، مطالبًا بدراسة أسباب استماع المواطنين لمثل هذه المهرجانات.



