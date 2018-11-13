غدًا الحكم على المتهمين بقتل «طفل البامبرز»

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طفل البامبرز

تصدر غدا الأربعاء محكمة جنايات القاهرة، الدائرة 6، برئاسة المستشار خليل عمر عبد العزيز، وسكرتارية محمد طه، حكمها على المتهمين بإلقاء الطفل حمزة من الطابق الرابع بعد فشلهم فى اغتصابه.

وكانت نيابة حوادث شرق القاهرة الكلية، بإشراف المستشار إبراهيم صالح المحامي العام، أمرت بإحالة كل من «عرفة ف» طالب و« محمود أ» طالب، للمحاكمة الجنائية العاجلة أمام محكمة الجنايات، لاتهامهم باغتصاب طفل المطرية، وإلقائه من الدور الرابع في الواقعة المعروفة إعلاميًا باغتصاب «طفل البامبرز».

كان قسم شرطة المطرية، بقيادة المقدم محمد رضوان تلقى بلاغًا من الأهالي بالعثور على طفل يدعى حمزة، 3 سنوات، ملقى داخل منور عمارة، بعد سقوطه من الطابق الرابع، وبسؤال شهود الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها، أكدوا أنهم فوجئوا بسقوط المجني عليه من الأعلى، وكان لا يرتدي سوى "البامبرز".



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