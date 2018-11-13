وزير التعليم يعلق على «المدارس الوهمية»

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تعليق

دار السلام

المدارس الوهمية

رد الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، على أزمة تعرض أكثر من 500 طالب للنصب ومنحهم شهادات تخرج مزورة، من قبل أحد أصحاب مراكز الدروس الخصوصية بإدارة دار السلام التعليمية، قائلا: «لن نترك طالب يتعرض للأذى داخل أي مدرسة، ولذلك تم نقل الطلبة إلى مدارس نظامية مختلفة وتم حل المشكلة».

وأضاف الوزير، خلال لقائه ببرنامج «اليوم» المذاع على فضائية «dmc »، أن ما حدث في مؤسسة «الوزير» التعليمية، التابعة لإدارة دار السلام التعليمية، قام بها تركيبة فاسدة سعت للضغط على الوزارة للحصول على ترخيص للمدرسة واتخذت الأهالي كبش فداء.

وأوضح: «الوزارة لن تستجيب لابتزاز صاحب المدرسة للحصول على ترخيص، وصاحب السنتر لا يمثل الوزارة نهائيا».



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