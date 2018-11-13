ضبط 512 قطعة سلاح في حملات أمنية

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سلاح

ضبط

خرطوش

تمكن قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمختلف مديريات الأمن، من ضبط 208 قطع سلاح ناري، وضبط 284 قضية مواد مخدرة، و304 قطعة سلاح أبيض، وتنفيذ العديد من الأحكام القضائية المتنوعة.

كما قام القطاع - خلال حملات نفذها على مستوى مديريات الأمن لضبط كافة أشكال الخروج على القانون، خلال 10 أيام - بضبط أكثر من 200 قطعة سلاح ناري منها رشاش و12 بندقية آلية، و42 بندقية خرطوش، و12 بندقية رصاص، و23 طبنجة، و131 فردًا (محلي الصنع)، و433 طلقة نارية.

وضبط الأمن العام - أيضًا - 284 قضية مخدرات بإجمالي عدد متهمين 242 متهمًا بمضبوطات أبرزها 16 كجم "حشيش"، و26 كجم "بانجو"، و3 كيلوجرامات "هيروين"، وأكثر من 42 ألف قرص مخدر.

وفي مجال  المطلوب ضبطهم وإحضارهم في قضايا متنوعة، تم ضبط 79 متهمًا مطلوب ضبطهم في قضايا متنوعة.

كما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 4 تشكيلات عصابية ضمت 11 متهمًا ارتكبوا 27 حادثًا متنوعًا، فضلًا عن ضبط 27 متهمًا لارتكابهم أعمال البلطجة وحوادث السرقات بالإكراه، وضبط 486 دراجة نارية مخالفة.

يأتي ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة كافة صور الجريمة، وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية.


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