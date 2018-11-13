الديهي: تركيا تشعر بالرعب من التحركات المصرية

13 نوفمبر 2018 - 08:09 م

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان الرئيس الأبرز في قمة باليرمو في إيطاليا، مشيرًا إلى أن مصر تدعم تحقيق مصالح الليبيين في عودة الاستقرار والأمن.

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "ten "، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس السيسي رسم خريطة طريق جديدة لعودة الاستقرار والأمن في ليبيا، مؤكدًا أن هناك من يشعر بالخطر كلما شعر أن حل الأزمة الليبية اقترب.

وذكر "الديهي"، أن مصر استطاعت أن تفرض رأيها في الأزمة الليبية، دون مصلحة اقتصادية أو سياسية، مشددًا أن تدخلات تركيا وقطر في الشأن الليبي مرفوض تمامًا.

وتابع "الديهي"، أن تركيا تشعر بالرعب من التحركات المصرية الدبلوماسية.



