  • الثلاثاء 13 نوفمبر 2018
  • بتوقيت مصر08:21 م
بحث متقدم
أوباما

زوجته تكشف.. أسوأ أيام أوباما

الرقابة الإدارية

تفاصيل وأرقام.. ضربات الرقابة الإدارية في أكتوبر

مدبولي

7 قرارات لمجلس الوزراء

البرلمان

هذه الوسيلة الوحيدة للقضاء على فساد المحليات

الحزب الناصري

الناصريون.. اختفاء طوعي أم سكوت قسري؟

صفاء الهاشم

رد مُفحم من كاتب كويتي على صفاء الهاشم

قصف غزة (أرشيفية)

المقاومة الفلسطينية تعلن التهدئة بوساطة مصرية

الملك سلمان

قرارات جديدة للملك سلمان

عادل إمام

عادل إمام: «ما حدش يقدر يعمل حاجة لإسرائيل»

محمد صلاح

المنتخب يعقد جلسة مع «صلاح» بشأن العلامة الإباحية

الديهي: تركيا تشعر بالرعب من التحركات المصرية

آخر الأخبار

الديهي
الديهي

محمد فضل

أخبار متعلقة
#

سفير مصر في تل أبيب يستهل نشاطه بهذا الأمر

#

تركيا: لدينا دليل يتعلق بمقتل خاشقجى لم نكشف عنه

#

جرذان وكلاب..

#

«الديهي» متعجبًا من تعزية الإخوان للأقباط: «بلاش متاجرة»

تركيا

مصر

نشات الديهى

تحركات

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان الرئيس الأبرز في قمة باليرمو في إيطاليا، مشيرًا إلى أن مصر تدعم تحقيق مصالح الليبيين في عودة الاستقرار والأمن.

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "ten "، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس السيسي رسم خريطة طريق جديدة لعودة الاستقرار والأمن في ليبيا، مؤكدًا أن هناك من يشعر بالخطر كلما شعر أن حل الأزمة الليبية اقترب.

وذكر "الديهي"، أن مصر استطاعت أن تفرض رأيها في الأزمة الليبية، دون مصلحة اقتصادية أو سياسية، مشددًا أن تدخلات تركيا وقطر في الشأن الليبي مرفوض تمامًا.

وتابع "الديهي"، أن تركيا تشعر بالرعب من التحركات المصرية الدبلوماسية.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الدولة الدينيَّة.. تختلف المُسميات و"الفاشية" واحدة!!

محمود سلطان

لماذا التحامل على الفقراء؟!

فراج إسماعيل

اللغة الأم تقول: (رجعت لنفسي فاحتسبت حياتي)

د. هشام الحمامي

الإلحاد العربى.. تفكيك البؤرة!

د. حسام عقل

شركاء.. أشقاء..

حسام فتحي

إلهان عمر .. وعي محتمل، وخوف مبرر

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» «رشاد»: إسقاط الجنسية عن مشوهي صورة مصر بالخارج
» إعلامية كويتية: صفاء الهاشم ستتحمل نتيجة خطأها
» الأهلي يمدد عقد "الشناوي" لموسمين قادمين
» إصابة 17 طالبة بتسمم غذائي بالزقازيق
» الفنانة أمل حجازي تؤدي العمرة: أجمل ما رأت عيني
» التحقيق في إهدار 47 مليون جنيه بنادي بلدية المحلة
» نقيب الصحفيين الفلسطينيين: عام أسود في تاريخ الصحافة
» بالتفاصيل.. صفقة تبادلية بين المصري وإنبي
» "مكرم" يقترح تحويل الميليشيات لجيش نظامي بليبيا
» تطاير أشلاء جنود الاحتلال في عملية نوعية للمقاومة

استطلاع رأي

من المسؤول عن خسارة الأهلي للقب الأفريقي؟

  • فجر

    05:00 ص

  • فجر

    04:59

  • شروق

    06:25

  • ظهر

    11:44

  • عصر

    14:42

  • مغرب

    17:03

  • عشاء

    18:33

من الى
تجديد الخطاب الديني من «منابر المساجد» إلى «مقاعد المقاهي»
أحمد عز وزينة
وزارة التعليم
دعاة ومشايخ فى أزمة خاشقجى.. «خيانة مشروعة»
بطاقات رقم قومي