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تعليق مدرب الأهلي على رحيل بعض اللاعبين بعد خسارة التاسعة

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محمد يوسف

نهائي افريقيا

خسارة الاهلى

أكد محمد يوسف، المدرب العام والقائم بأعمال مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن الحديث عن رحيل أي لاعب في الوقت الحالي مجرد اجتهادات، وأن هناك حالة تشاور دائم بين الجهاز من أجل حسم القائمة الأفريقية قبل إرسالها يوم الخميس المقبل.

وشدد يوسف، فى تصريحاته للموقع الرسمى، على ثقته في قدرات لاعبي الفريق وشخصيتهم في التعامل مع كل ما يثار من فترة لأخرى عن رحيلهم، وأنه على يقين من أن هذه الاجتهادات لن تنال من عزيمتهم لمواصلة مشوارهم بكل قوة مع الفريق من أجل تدارك الموقف الحالي والعمل من جديد على إسعاد الجماهير وتعويضها عن خسارة لقب دوري أبطال أفريقيا، من خلال القتال في جميع البطولات التي يشار بها الفريق سواء محليًا أو عربيًا وقاريًا.

وقال مدرب الأهلى إن لاعبي الفريق بذلوا أقصى جهد على مدار المباريات التي شارك فيها الأهلي بدوري أبطال أفريقيا، وكانت دوافعهم ورغبتهم صادقة لإسعاد جماهير الأهلي من خلال التتويج بالبطولة الإفريقية، مضيفًا: "قدر أي لاعب يشارك في الأهلي العمل دائمًا تحت الضغوط، وكل لاعب مطالب دائمًا بالفوز، وببذل أقصى جهد، وعلى الجميع النظر دائمًا للأمام والتركيز في مباريات كأس زايد للأندية الأبطال، من بعدها الدوري العام، والنسخة الجديدة من دوري أبطال أفريقيا".



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