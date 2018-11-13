ضبط المتهمين بخطف طفلة بسوهاج للحصول على فدية

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نجحت أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن سوهاج، وقطاع الأمن العام، فى تحديد وضبط مرتكبى واقعة اختطاف طفلة للحصول على مبالغ مالية من أهلها، والتخطيط لقتلها عقب الحصول على مبلغ الفدية، وإعادة الطفلة سالمة لأهلها.

تبلغ لمركز شرطة جهينة بمديرية أمن سوهاج من (45 سنة - ربة منزل) مقيمة بدائرة المركز، بأنه حال توجهها لإحضار نجلتها البالغة من العمر خمس سنوات من الحضانة أخبرتها مشرفة الحضانة بحضور سيدة واصطحابها.

على الفور، تم تشكيل فريق بحث جنائى مشترك بين أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن سوهاج وقطاع الأمن العام، توصلت جهوده إلى تحديد وضبط مرتكبى الواقعة، وهم كل من، المدعوة "خضرة. م. ع" (28 سنة - ربة منزل)، المدعوة "سهير.م. أ" (30 سنة - ربة منزل)، والمدعو "ممدوح. أ. أ" (26 سنة - سائق توك توك)، وجميعهم مقيمون بدائرة المركز.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بالاتفاق فيما بينهم على خطف أحد الأطفال بقصد الحصول على مبلغ الفدية، وارتكابهم تلك الواقعة واعتزامهم قتل الطفلة، عقب الحصول على مبلغ الفدية خشية افتضاح أمرهم.

قامت المتهمة الأولى باستدراج الطفلة واصطحابها "لكونها جارتها" باستخدام مركبة توك توك قيادة المتهم الثالث، وتوجهوا لمدينة طهطا، وقامت بترك الطفلة لدى المدعوة "بيسة.أ.م" (53 سنة - ربة منزل) ومقيمة بمدينة طهطا، بادعاء أنها نجلتها.

وأمكن تحرير الطفلة المختطفة، وبمناقشة ربة المنزل الأخيرة تبين عدم علمها بأن الطفلة مختطفة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.


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