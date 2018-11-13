» إعلامية كويتية: صفاء الهاشم ستتحمل نتيجة خطأها

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الإعلامية الكويتية عائشة الرشيدي
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خطأ

صفاء الهاشم

الإعلامية الكويتية عائشة الرشيدي

أعربت الإعلامية الكويتية عائشة الرشيدي، عن استيائها الشديد من تصريحات النائبة الكويتية صفاء الهاشم المسيئة لمصر ولوزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم، قائلة: "تصريحات النائبة لا تمثل الشعب الكويتي، ولكنها تمثل نفسها".

وأوضحت "الرشيدي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "بالورقة والقلم"، الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي، المذاع عبر فضائية "ten "، اليوم الثلاثاء، أن الشعب الكويتي رفض وعبر عن استيائه من تصريحات صفاء الهاشم، مؤكدة أن الكويت تكن كل الاحترام والتقدير للشعب المصري.

وأشارت الإعلامية الكويتية، إلى أن رد السفيرة نبيلة مكرم على تصريحات النائبة الكويتية كان راقيًا، متابعًا "النائبة أخطأت خطأ كبير، وستتحمل نتيجة خطأها".


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