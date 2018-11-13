«مستقبل وطن»: نسعى لقيادة الحياة السياسية وليس احتكارها

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أشرف رشاد، رئيس حزب مستقبل وطن
أشرف رشاد، رئيس حزب مستقبل وطن

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اشرف رشاد

قال المهندس أشرف رشاد، رئيس حزب مستقبل وطن، إن حزبه ظهر في المجتمع ليقود الحياة السياسية، وليس لاحتكارها.

وأضاف "رشاد"، خلال لقائه ببرنامج "بالورقة والقلم"، الذي يقدمه الإعلامية نشأت الديهي، المذاع عبر فضائية "ten "، اليوم الثلاثاء، أن حزب مستقبل وطن يدعم مؤسسات الدولة عبر البرلمان، ولدينا نصف مليون عضوية فاعلة في الحزب.

وذكر رئيس حزب مستقبل وطن، أنه يطالب الحكومة بحسن توزيع الموارد على المناطق ذات الأولوية بمختلف المحافظات، مؤكدًا أن البرلمان نجح في استخدام أدواته الرقابية في متابعة الحكومة.

وتابع "رشاد"، أننا نعاني في مصر من انهيار المنظومة الثقافية بسبب وسائل التواصل الاجتماعي.


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