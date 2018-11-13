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مسيرات حاشدة في غزة دعمًا للمقاومة

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مسيرات غزة (أرشيفية)
مسيرات غزة (أرشيفية)

وكالات

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شارك آلاف الفلسطينيين، مساء الثلاثاء، في مسيرات بكافة مدن قطاع غزة، دعما لـ"لفصائل المقاومة الفلسطينية".

وجاءت المسيرات عقب إعلان الأذرع المسلحة للفصائل الفلسطينية المسلحة، في غزة، مساء اليوم، عن التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار مع إسرائيل، بوساطة مصرية، بعد يومين من التصعيد العسكري.

وخرج المشاركون في المسيرات، عقب صلاة العشاء، من معظم مساجد غزة، وتجمعوا في الميادين الرئيسية لمدن القطاع وأمام عدد من المباني التي دمرتها الطائرات الإسرائيلية، الإثنين.

وحمل المتظاهرون الأعلام الفلسطينية، ورددوا تكبيرات، وهتافات داعمة "لفصائل المقاومة الفلسطينية"، التي اعتبروا أنها "حققت انتصارا" على إسرائيل في جولة التصعيد العسكري الأخيرة.

وقال إسماعيل رضوان، القيادي في حركة "حماس"، في كلمة له أمام المئات من المتظاهرين الذين تجمعوا أمام مقر فضائية "الأقصى" (تابعة لحماس) المدمر غربي مدينة غزة، إن "المقاومة الفلسطينية رسخت خلال جولة التصعيد قوة الردع أمام عنجهية المحتل".

وأضاف رضوان: "أي جريمة صهيونية ضد غزة ومقاومتها لن تمر دون عقاب".ولفت إلى أن "استهداف مقر فضائية الأقصى والمؤسسات والمنشآت المدنية جريمة صهيونية واعتداء جائر".

وثمن رضوان الجهد المصري في تثبيت وقف إطلاق النار بين الفصائل المسلحة بغزة وإسرائيل.وفي وقت سابق اليوم، أعلنت الأذرع المسلحة للفصائل الفلسطينية المسلحة، في قطاع غزة، عن التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار، بوساطة مصرية.

وقالت "غرفة العمليات المشتركة" التي تضم الأذرع المسلحة، في بيان وصل الأناضول: "جهود مصرية مُقدّرة أسفرت عن تثبيت وقف إطلاق النار بين المقاومة والعدو الصهيوني".وأضافت: "المقاومة ستلتزم بهذا الإعلان طالما التزم به العدو الصهيوني".

وتضم "الغرفة المشتركة" كافة الأذرع المسلحة، وأبرزها كتائب القسام، الجناح المسلح لحركة حماس، وسرايا القدس، الجناح المسلح لحركة الجهاد الإسلامي.

وكان رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، إسماعيل هنية، قد قال مساء الثلاثاء، إن العودة لتفاهمات وقف إطلاق النار في قطاع غزة، ممكنة، في حال "إيقاف إسرائيل لعدوانها".

وأضاف هنية، في بيان صادر عن مكتبه وصل الأناضول: "في حال توقف الاحتلال عن عدوانه، فيمكن العودة لتفاهمات وقف إطلاق النار"، دون مزيد من التفاصيل.وشن الجيش الإسرائيلي الإثنين والثلاثاء، سلسلة من الغارات الجوية والقصف المدفعي على مواقع متفرقة في القطاع، بينها مواقع مدنية أبرزها مقر فضائية "الأقصى"، التابعة لـ"حماس"، وهو ما ردت عليه الفصائل الفلسطينية بقصف مواقع ومستوطنات إسرائيلية بمئات الصواريخ.ومنذ مساء الأحد، استشهد 14 فلسطينيا، بينهم 7 أشخاص قتلوا عقب تسلُل قوة خاصة إسرائيلية، إلى عمق قطاع غزة، فيما استشهد 7 آخرون، جراء الغارات الجوية.


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