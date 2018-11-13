  • الثلاثاء 13 نوفمبر 2018
  • بتوقيت مصر11:24 م
بحث متقدم
خاشقجي

بريطانيا تطالب السعودية بـ"محاسبة فعلية" لقتلة خاشقجي

موقف أوتوبيسات

أتوبيسات هيئة النقل العام.. «تكهين» مع سبق الإصرار

أمطار

أمطار غزيرة وبرق ورعد الأيام المقبلة

سامح شكري وزير الخارجية

مصر تحذر إسرائيل من التصعيد في غزة

مجلس النواب

مطالبات بتغليظ العقوبة على مروجي الشائعات

الرقابة الإدارية

تفاصيل وأرقام.. ضربات الرقابة الإدارية في أكتوبر

عادل إمام

عادل إمام: «ما حدش يقدر يعمل حاجة لإسرائيل»

الحزب الناصري

الناصريون.. اختفاء طوعي أم سكوت قسري؟

الملك سلمان

قرارات جديدة للملك سلمان

حريق الكنيسة

حريق يلتهم مصنع أساس بالنزهة

رسميًا.. "سولاري" مديرًا فنيًا لريال مدريد حتى عام 2021

الرياضة

سانتياجو سولاري
سانتياجو سولاري

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

«سولاري» مديرًا فنيًا لريال مدريد حتى 2020

#

«دي ماريا» يجدد تعاقده مع باريس سان جيرمان

#

سولاري: "ضرورة تغيير الوضع الراهن بعد كارثة الكلاسيكو"

#

أول تعليق لـ«الونش» بعد تمديد تعاقده مع الزمالك

ريال مدريد

الدوري الاسباني

سولاري

أعلن نادي ريال مدريد تجديد تعاقده مع المدرب الإسباني سانتياجو سولاري حتى عام 2021، بعد تحسن النتائج على يده خلال الفترة الماضية.

وأصدر نادي ريال مدريد بيانا عبر موقعه الرسمي جاء كالتالي:"وافق مجلس إدارة نادي ريال مدريد ، الذي اجتمع اليوم 13 نوفمبر 2018 ، على تعيين سانتياجو سولاري كمدرب للفريق الأول حتى 30 يونيو 2021".

وسبق للمدرب صاحب الـ50 عاما قيادة فريق كاستيا عام 2013، كما كان قريبا من تدريب  بلد الوليد في وقت سابق ولكنه فضل الاستمرار داخل جدران ريال مدريد.

وتحول سولاري من قيادة كاستيا إلى الفريق الأول بعد إقالة جوليان لوبيتيجي في أعقاب خسارة كلاسيكو الليجا من برشلونة بخمس أهداف مقابل هدف.

وحقق سولاري 4 انتصارات متتالية في بداية مهمته، ليكسب ثقة جماهير وإدارة ريال مدريد، والتي قررت تجديد عقده لمدة 3 سنوات حتى عام 2021.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الدولة الدينيَّة.. تختلف المُسميات و"الفاشية" واحدة!!

محمود سلطان

لماذا التحامل على الفقراء؟!

فراج إسماعيل

معركة شطه وبيكا

حسام فتحي

اللغة الأم تقول: (رجعت لنفسي فاحتسبت حياتي)

د. هشام الحمامي

الإلحاد العربى.. تفكيك البؤرة!

د. حسام عقل

إلهان عمر .. وعي محتمل، وخوف مبرر

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» ضبط 14 ألف رواية مقلدة داخل مكتبة في شبرا الخيمة
» مسيرات حاشدة في غزة دعمًا للمقاومة
» "صلاح" يحتل المرتبة الثالثة عالميًا بعد مودريتش ورونالدو
» «رشاد»: إسقاط الجنسية عن مشوهي صورة مصر بالخارج
» إعلامية كويتية: صفاء الهاشم ستتحمل نتيجة خطئها
» الأهلي يمدد عقد "الشناوي" لموسمين قادمين
» إصابة 17 طالبة بتسمم غذائي بالزقازيق
» الفنانة أمل حجازي تؤدي العمرة: أجمل ما رأت عيني
» التحقيق في إهدار 47 مليون جنيه بنادي بلدية المحلة
» نقيب الصحفيين الفلسطينيين: عام أسود في تاريخ الصحافة

استطلاع رأي

من المسؤول عن خسارة الأهلي للقب الأفريقي؟

  • فجر

    05:00 ص

  • فجر

    04:59

  • شروق

    06:25

  • ظهر

    11:44

  • عصر

    14:42

  • مغرب

    17:03

  • عشاء

    18:33

من الى
تجديد الخطاب الديني من «منابر المساجد» إلى «مقاعد المقاهي»
أحمد عز وزينة
وزارة التعليم
دعاة ومشايخ فى أزمة خاشقجى.. «خيانة مشروعة»
بطاقات رقم قومي