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بريطانيا تطالب السعودية بـ"محاسبة فعلية" لقتلة خاشقجي

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بريطانيا تطالب السعودية بـ"محاسبة فعلية" لقتلة خاشقجي

عرب وعالم

خاشقجي
خاشقجي

وكالات

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طالبت بريطانيا، الثلاثاء، السعودية، بـ"محاسبة فعلية" للمسؤولين عن جريمة القتل الوحشية للصحفي السعودي، جمال خاشقجي.

جاء ذلك وفق بيان للخارجية البريطانية، عقب زيارة أجراها وزيرها، جيريمي هانت، إلى السعودية والإمارات، الإثنين.

وأفاد البيان أن "وزير الخارجية استغل محادثاته مع العائلة الملكية السعودية للدفع تجاه محاسبة فعلية للمسؤولين عن جريمة القتل الوحشية للصحفي جمال خاشقجي".

وأشار الوزير البريطاني إلى كل من الإدانة الدولية القوية لهذه الجريمة، والحاجة إلى برهان بعدم حدوث ذلك مرة أخرى.وقتل خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول مطلع أكتوبر الماضي.

واعترفت الرياض، بعد 18 يوما من الإنكار، بتورط أشخاص من دوائر الحكم في الجريمة، من دون الكشف عن مصير الجثة أو تسليم المتهمين للمثول أمام القضاء التركي.


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