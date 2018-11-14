» "القوى العاملة" تحذر المواطنين من هذا الأمر

14 نوفمبر 2018 - 12:40 ص

حذر الدكتور محمد سعفان، وزير القوى العاملة، المواطنين من احتمالية تعرضهم لوقائع نصب بعقود مزورة للعمل في الخارج.



وأوضح وزير القوى العاملة، خلال لقائه ببرنامج "رأي عام" عبر فضائية "TEN"، مساء الثلاثاء، أن الوزارة حذرت منذ عامين وما زالت تحذر من عقود العمالة الوهمية.



وأضاف "سعفان" أن المواطنين يجب أن يراجعوا أي عقود عمل يحصلون عليها من خلال الوزارة أو أي من مديرياتها، موضحًا أن الوزارة تتواصل مع المستشار العمالي في الدولة المستضيفة أو مع سفارتها للتأكد من صحة العقود.

