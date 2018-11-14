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"القوى العاملة" تحذر المواطنين من هذا الأمر

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محمد سعفان وزير القوى العاملة
محمد سعفان وزير القوى العاملة

المصريون ـ متابعات

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حذر الدكتور محمد سعفان، وزير القوى العاملة، المواطنين من احتمالية تعرضهم لوقائع نصب بعقود مزورة للعمل في الخارج.
وأوضح وزير القوى العاملة، خلال لقائه ببرنامج "رأي عام" عبر فضائية "TEN"، مساء الثلاثاء، أن الوزارة حذرت منذ عامين وما زالت تحذر من عقود العمالة الوهمية.
وأضاف "سعفان" أن المواطنين يجب أن يراجعوا أي عقود عمل يحصلون عليها من خلال الوزارة أو أي من مديرياتها، موضحًا أن الوزارة تتواصل مع المستشار العمالي في الدولة المستضيفة أو مع سفارتها للتأكد من صحة العقود.
وأشار "سعفان" إلى أنه كان هناك واقعة عقود وهمية من برلين لكن بعد مراجعتها من الجانب الألماني تم التأكد من زيفها قبل سفر المواطنين إلى هناك، معقبًا: «نجحنا في إنهاء الكثير من حالات النصب على المصريين».


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