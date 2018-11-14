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محاكمة تاجر المخدرات المكسيكي "إل تشابو" في نيويورك

عرب وعالم

خواكين جوزمان
خواكين جوزمان

المصريون ووكالات

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قال ممثلو ادعاء أمس الثلاثاء، إن تاجر المخدرات المكسيكي خواكين جوزمان الذي يعرف باسم (إل تشابو)، "بدأ حربا دموية لحماية إمبراطوريته الضخمة ذات الصلة بتجارة المخدرات".
جاء ذلك في مستهل إجراءات محاكمة "إل تشابو" ، الزعيم السابق لعصابة سينالوا، إحدى العصابات الرئيسية المتهمة بتهريب المخدرات إلى الولايات المتحدة، في نيويورك.
ويواجه إل تشابو (61 عاما) 11 اتهاما جنائيا من جانب الحكومة الأمريكية، بما في ذلك تهريب المخدرات والتآمر وإدارة منظمة إجرامية.
ويتردد أن إل تشابو جنى مليارات الدولارات عبر تهريب المخدرات، والقيام بأنشطة أخرى غير قانونية.
ويسعى الادعاء للربط بين إل تشابو ومقتل الآلاف من المواطنين على يد عصابته وتهريب آلاف الأطنان من المخدرات إلى الولايات المتحدة.
وإذا أدين إل تشابو، فإنه ربما يواجه عقوبة السجن مدى الحياة.
وكان الادعاء الأمريكي استبعد السعي لتوقيع عقوبة الإعدام بحق إل تشابو لضمان ترحيله من المكسيك.
وجرى احتجاز إل تشابو في حبس انفرادي في سجن يخضع لحراسة مشددة في مانهاتن لنحو عامين، وذلك منذ أن ألقت السلطات المكسيكية القبض عليه في ولاية سينالوا في يناير 2016 .
وكان إل تشابو هاربا لمدة سبعة أشهر عندما تم إلقاء القبض عليه، وذلك بعد أن هرب عبر نفق من السجن، قام أعوانه بحفره وصولا إلى زنزانته.

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