  • الأربعاء 14 نوفمبر 2018
  • بتوقيت مصر03:59 ص
بحث متقدم
مواقع التواصل

حقيقة فرض ضرائب على إعلانات مواقع التواصل

صفاء الهاشم

وزير إعلام كويتي يرد على تصريحات "الهاشم" المثيرة للجدل

أحمد موسى وأبو تريكة

تعليق ناري لـ"موسى" على حكم حبس "أبو تريكة"

تنظيم الأسرة

شيخ أزهري: تنظيم الأسرة مخطط يهودي وهذا هو الدليل

وزير المالية

وزير المالية: السنة الحالية أصعب السنوات لهذا السبب

خاشقجي

بريطانيا تطالب السعودية بـ"محاسبة فعلية" لقتلة خاشقجي

موقف أوتوبيسات

أتوبيسات النقل العام.. بعد ما "شاخ" ركنوه في الورش

مجلس النواب

مطالبات بتغليظ العقوبة على مروجي الشائعات

الرقابة الإدارية

تفاصيل وأرقام.. ضربات الرقابة الإدارية في أكتوبر

عادل إمام

عادل إمام: «ما حدش يقدر يعمل حاجة لإسرائيل»

بالفيديو..

رفع اسم طه حسين من محطة الصرف الصحي

آخر الأخبار

طه حسين
طه حسين

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

«شوقي»: طه حسين يتألم من حال التعليم

#

رئيس "الاستخبارات" الصومالية يستقيل من منصبه

#

كويكب "الجمجمة" يقترب من الأرض

#

دبي توافق على عودة «زينة» إلى مصر بهذا الشرط

قال حسن عبدالغني، المتحدث باسم الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، إن المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة، قرار إزالة لافتة تحمل اسم الراحل طه حسين عميد الأدب العربي من محطة الصرف الصحي في الزمالك.
وأضاف في مداخلة لبرنامج «كل يوم» على فضائية «أون أي»، مساء الثلاثاء، أن إطلاق اسم طه حسين على محطة الصرف الصحي لم يكن المقصود منه الإساءة للأديب الراحل.
وقوبل إطلاق اسم الأديب الراحل على محطة للصرف الصحي بانتقادات واسعة، اعتبر بعضها أن «الأمر يحمل إهانة لعميد الأدب العربي».

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الدولة الدينيَّة.. تختلف المُسميات و"الفاشية" واحدة!!

محمود سلطان

لماذا التحامل على الفقراء؟!

فراج إسماعيل

معركة شطه وبيكا

حسام فتحي

اللغة الأم تقول: (رجعت لنفسي فاحتسبت حياتي)

د. هشام الحمامي

الإلحاد العربى.. تفكيك البؤرة!

د. حسام عقل

إلهان عمر .. وعي محتمل، وخوف مبرر

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» "الوزراء" يكشف الأسباب الحقيقة لحدوث أزمة البطاطس
» رفع اسم طه حسين من محطة الصرف الصحي
» "القوى العاملة" تحذر المواطنين من هذا الأمر
» اقتتال داخلي في الإدارة الأمريكية بقيادة ميلانيا ترامب
» تراجع غير المسبوق لأسعار النفط عالميا
» كارثة كبرى في باكستان بسبب هذا الأمر الخطير
» مصر تحذر إسرائيل من التصعيد في غزة
» قرار وزاري لإلزام المحال التجارية بهذا الأمر الهام
» قرارات جديدة للملك سلمان
» واشنطن تدرج نجل زعيم حزب الله بقائمة "الإرهاب العالمي"
» "الأرصاد" تحذر المواطنين من هذا الأمر الخطير

استطلاع رأي

من المسؤول عن خسارة الأهلي للقب الأفريقي؟

  • فجر

    05:00 ص

  • فجر

    05:00

  • شروق

    06:26

  • ظهر

    11:44

  • عصر

    14:42

  • مغرب

    17:02

  • عشاء

    18:32

من الى
تجديد الخطاب الديني من «منابر المساجد» إلى «مقاعد المقاهي»
أحمد عز وزينة
وزارة التعليم
دعاة ومشايخ فى أزمة خاشقجى.. «خيانة مشروعة»
بطاقات رقم قومي