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حقيقة فرض ضرائب على إعلانات مواقع التواصل

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أكد النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن فرض ضرائب على إعلانات مواقع التواصل الاجتماعي هو مجرد إقتراح سوف يعرض على لجنة مشتركة بين لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ولجنة الخطة والموازنة غدًا.
وأوضح "بدوي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد الغيطي ببرنامج "صح النوم" على فضائية "ltc"، مساء الثلاثاء، أننا في مرحلة تشوية ونشر الشائعات، وبعض القنوات المغرضة من الدول الداعمة للإرهاب وبعض مواقع بث الاكاذيب والشائعات تروج ان البرلمان يريد فرض ضرائب على مواقع التواصل.
وأضاف "بدوي" أن هذا الأمر يهدف لتنظيم مواقع التواصل، وليس له علاقة بمستخدمي الفيس بوك نهائيًا، وإنما يستهدف الإعلانات فقط.
وأشار إلى أن كم الإعلانات التى تنشر على مواقع التواصل بمئات الدولارات، والحكومة المصرية لاتستفيد شئ، وهذه الإعلانات أعلى بنسبة 40% من الإعلانات التى تبث من خلال وسائل الإعلام.


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