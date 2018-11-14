مصر تطالب إسرائيل بوقف إطلاق النار فى غزة

14 نوفمبر 2018 - 09:24 ص

أبدت مصر فى بيان صادر عن وزارة الخارجية، بالأمس قلقها البالغ إزاء تصاعد الأوضاع في قطاع غزة، وما أسفرت عنه من سقوط قتلى ومصابين، محذرةً من التبعيات السلبية الخطيرة لمواصلة تلك الدائرة المفرغة من التصعيد فى الأراضى الفلسطينية المحتلة.

وطالب البيان مجددًا إسرائيل بالوقف الفورى لكل أشكال الأعمال العسكرية، كما نوه أيضًا بضرورة وأد العنف والتصعيد لاستعادة الهدوء بشكل فورى.

وأكد أهمية الابتعاد عن كل ما يؤدي إلى تفاقُم الأوضاع الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويقوض من إمكانية تحقيق السلام المنشود واستعادة الشعب الفلسطينى لحقوقه المشروعة.