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والى:

حصيلة إيداع "رد الجميل" 24 مليونا و800 ألف جنيه حتى الآن

الحياة السياسية

غادة والى
غادة والى

وكالات - حنان حمدتو

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قالت غادة والى، وزير التضامن الاجتماعى، ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى، إن البنك شهد إقبالا كثيفا من المواطنين على شراء شهادة رد الجميل والتى أطلقها البنك فى إطار الاحتفال باليوم العالمى للمسنين، مشيرة إلى أن استحداث هذه الوديعة جاء من منطلق توسيع قاعدة التكافل الاجتماعى وامتدادا لدور البنك فى العمل الاجتماعى.

وأضافت والى فى تصريحات لها بالأمس، أنه تم طرح شهادة رد الجميل  لكبار السن أكثر من سبعين سنة منذ أوائل شهر أكتوبر الحالي على أن يكون عائد هذه الشهادة 17% وهو الأعلى فى السوق حاليا وتكون مدتها سنة ودورية الصرف سنويًا.

وقال الدكتور شريف فاروق، نائب أول رئيس مجلس إدارة البنك، إن حصيلة هذه الشهادة إلى الآن 24 مليونا و800 ألف جنيه، كما أن قيمة الوديعة تبدأ من 1000 جنيه ومضاعفاتها ولا تزيد على مليون جنيه للشخص الواحد ويتم احتساب العائد من اليوم التالي للإيداع ويحق للعميل استرداد قيمة الوديعة بعد 6 أشهر دون خصم.

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