«الخطيب» ينهى رحلته العلاجية بألمانيا

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أنهى محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى، رحلته العلاجية بألمانيا عقب قضائه رحلة علاجية قصيرة هناك، لعمل فحوصات شاملة بعد العملية الجراحية التى أجراها مؤخرًا.

ويبدأ "الخطيب" فور عودته ثورة التصحيح الحمراء بعد خسارة اللقب الأفريقي، والتى ستبدأ بعقد اجتماع مهم لمجلس الإدارة بعد عودته بـ24 ساعة فقط.

جدير بالذكر أن محمود الخطيب ترأس بعثة الأهلى بتونس خلال إياب الدور النهائى لبطولة دورى أبطال أفريقيا، بعدما آجل رحلته العلاجية للتواجد مع الفريق فى المباراة المهمة.


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