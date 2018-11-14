» اكتشاف موقع قروى وقبر يعودان لأكثر من 1500عام

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وكالات- الدويني فولي

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اكتشف فريق أثرى من قسم التاريخ بجامعة "شيامن" الصينية موقعا قرويا وقبرا فى جزيرة "بينغتان" بمقاطعة "فوجيان" جنوب شرقى الصين

وأشار الفريق الأثرى –فى بيان اليوم- إلى أنه بدأ عملية حفريات فى "بينغتان" فى شهر سبتمبر الماضى، حيث وجد قبرا صينيا تاريخه حوالى 1500 عام ويعود إلى عصر الأسرة الجنوبية الإمبراطورية (420-589)، فضلا عن أجسام مدفونة ومحفوظة جيدا وأنماط واضحة على حجارة القبر.

وأضاف أنه تم اكتشاف موقع قروى آخر يرجع إلى أكثر من 3000 عام ويعود إلى عصر أسرتى شانغ وتشو الإمبراطوريتين (1600-256 قبل الميلاد) فى قرية شانغبان فى بينغتان، حيث تم العثور فى الموقع على بئر وآثار تشمل منتجات حجرية وقطع فخارية فضلا عن مواقع المنازل.

وأكد الفريق الأثرى أن الاكتشافات الجديدة مهمة للغاية، لأنها توفر موادا جديدة لعلم الآثار على الجزر فى البلاد، علاوة على أهميتها لفهم التاريخ المحلى وهجرة الناس وثقافتهم.


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