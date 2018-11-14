مؤسس فيس بوك ينضم لـ"مجموعة إسرائيلية سرية"

14 نوفمبر 2018 - 09:50 ص

انضم مارك زوكربيرج مؤسس شركة فيس بوك ورئيسها التنفيذي، لمجموعة إسرائيلية تحمل اسم "تل أبيب السرية" الأسبوع الماضي، ما تسبب بعاصفة من ردود الفعل على الشبكة العنكبوتية.

وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، أن المجموعة التي انضم إليها مارك تدعى "تل أبيب السرية" ويبلغ عدد أعضائها 220 ألفا، وتابعت: "لم يلحظ أحد وجوده إلا يوم الاثنين، حيث رحبت به مجموعة من الأعضاء".

ولفتت الصحيفة العبرية إلى أن مارك رد على ترحيبات الأعضاء قائلا: "أهلا. أنا سعيد بوجودي معكم من أجل التقرب أكثر من تل أبيب. مر وقت طويل على آخر زيارة لي لهذه المدينة. شكرا على تشكيل هذه المجموعة".

وأضافت أن انضمام مارك إلى المجموعة الإسرائيلية السرية، أثار عاصفة من التساؤلات بين عدد من متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي، الذين أكدوا أن هذه المجموعة لا تتميز بشيء مثير، شأنها شأن سائر المجموعات على موقع فيسبوك.

جدير بالذكر أن المجموعة قامت لاحقا بحذف تدوينة رحبت بمارك تركها أحد أصدقاء المجموعة.