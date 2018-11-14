الأهلى يستأنف تدريباته بغياب دستة لاعبين

14 نوفمبر 2018 - 09:55 ص

يستأنف فريق الأهلي تدريباته صباح اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيرة استعدادًا لمباراة الوصل الإماراتى، والمقرر إقامتها 22 نوفمبر الجارى فى إياب دور الستة عشرة من منافسات كأس زايد للأندية الأبطال.

جاء ذلك بعد انتهاء الراحة التى حصل عليها اللاعبون لمدة 72 ساعة عقب العودة من تونس بعد مواجهة الترجى التونسى الجمعة الماضى فى إياب نهائى دورى أبطال أفريقيا.

ويغيب عن مران الأهلى 12 لاعبًا دوليًا، لانضمامهم إلى المنتخبين الأول والأولمبى، بالإضافة إلى غياب الثنائى المغربى وليد أزارو والمالى ساليف كوليبالى؛ لتواجدهما فى معسكرى منتخبى بلادهما؛ استعدادًا لتصفيات أمم أفريقيا الكاميرون 2019.

وكان الأهلى قد تعادل إيجابيًا أمام الوصل الإماراتى بهدفين لكل فريق فى لقاء الذهاب الذى أقيم على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية.