  • الأربعاء 14 نوفمبر 2018
  • بتوقيت مصر10:16 ص
بحث متقدم
مارك مؤسس فيس بوك

مؤسس فيس بوك ينضم لـ"مجموعة إسرائيلية سرية"

الخطيب

«الخطيب» ينهى رحلته العلاجية بألمانيا

دولار

تعرف على أعلى سعر للدولار بالبنوك

صلاح

بعد قميص "بلاي بوي" .. جمهور صلاح غاضب منه لسبب جديد

أزارو

أخيرا .. كشف المصدر الحقيقي لتسريب لقطة أزارو التي أطاحت بحلم الأهلي

أرشيفية

"تيتة خافت من الفضيحة" .. كشف لغز العثور على رضيع بنيل "طوخ"

تركي آل الشيخ

تركي آل الشيخ يكشف مفاجأة مدوية عن تغريدته التي تهاجم الأهلي

صفاء الهاشم

نشطاء يتداولون فيديو مثير للجدل للنائبة الكويتية التي أهانت المصريين

مواقع التواصل

حقيقة فرض ضرائب على إعلانات مواقع التواصل

صفاء الهاشم

وزير إعلام كويتي يرد على تصريحات "الهاشم" المثيرة للجدل

الأهلى يستأنف تدريباته بغياب دستة لاعبين

الرياضة

كارتيرون
كارتيرون

محمد عبد الحارس

أخبار متعلقة
#

الأهلى يختتم تدريباته.. و"الخطيب" يحفز اللاعبين

#

عودة "الاتحاد" و"المقاصة" للتدريبات الجماعية

#

تدريبات ترفيهية بـ"الأهلى" استعدادًا للوصل الإماراتي

#

الأهلى يستأنف تدريباته.. واختبار طبى لـ "أزارو"

يستأنف فريق الأهلي تدريباته صباح اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيرة استعدادًا لمباراة الوصل الإماراتى، والمقرر إقامتها 22 نوفمبر الجارى فى إياب دور الستة عشرة من منافسات كأس زايد للأندية الأبطال.

جاء ذلك بعد انتهاء الراحة التى حصل عليها اللاعبون لمدة 72 ساعة عقب العودة من تونس بعد مواجهة الترجى التونسى الجمعة الماضى فى إياب نهائى دورى أبطال أفريقيا.

ويغيب عن مران الأهلى 12 لاعبًا دوليًا، لانضمامهم إلى المنتخبين الأول والأولمبى، بالإضافة إلى غياب الثنائى المغربى وليد أزارو والمالى ساليف كوليبالى؛ لتواجدهما فى معسكرى منتخبى بلادهما؛ استعدادًا لتصفيات أمم أفريقيا الكاميرون 2019.

وكان الأهلى قد تعادل إيجابيًا أمام الوصل الإماراتى بهدفين لكل فريق فى لقاء الذهاب الذى أقيم على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الدولة الدينيَّة.. تختلف المُسميات و"الفاشية" واحدة!!

محمود سلطان

لماذا التحامل على الفقراء؟!

فراج إسماعيل

معركة شطه وبيكا

حسام فتحي

اللغة الأم تقول: (رجعت لنفسي فاحتسبت حياتي)

د. هشام الحمامي

الإلحاد العربى.. تفكيك البؤرة!

د. حسام عقل

إلهان عمر .. وعي محتمل، وخوف مبرر

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» شاهد.. لحطة تعرض طالب لحادث مروع بسبب الكلاب الضالة
» أمل تمنع زوجها جورج كلوني من ممارسة هوايته المفضلة
» اكتشاف موقع قروى وقبر يعودان لأكثر من 1500عام
» 10 شركات ضخمة هي مصدر كل ما تشتريه
» "كيد النساء" يدفع ميلانيا لمطالبة زجها بإقالة مسؤولة بالبيت الأبيض
» أنغام تكشف مفاجأة عن زواجها من الممثل أحمد عز
» ضبط رجل وسيدة في وضع مخل داخل حمام مسجد بكفر الشيخ
» خيانة الصداقة .. خطفت ابنة صديقتها وقررت قتلها لولا تدخل القدر
» لأول مرة .. إخضاع ترامب للتحقيق الرسمي في فضيحة التدخل الروسي
» "الوزراء" يكشف الأسباب الحقيقة لحدوث أزمة البطاطس
» رفع اسم طه حسين من محطة الصرف الصحي

استطلاع رأي

من المسؤول عن خسارة الأهلي للقب الأفريقي؟

  • ظهر

    11:44 ص

  • فجر

    05:00

  • شروق

    06:26

  • ظهر

    11:44

  • عصر

    14:42

  • مغرب

    17:02

  • عشاء

    18:32

من الى
تجديد الخطاب الديني من «منابر المساجد» إلى «مقاعد المقاهي»
أحمد عز وزينة
وزارة التعليم
دعاة ومشايخ فى أزمة خاشقجى.. «خيانة مشروعة»
بطاقات رقم قومي