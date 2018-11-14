سر استقالة على ماهر من تدريب سموحة

14 نوفمبر 2018 - 10:01 ص

تقدم على ماهر المدير الفنى لسموحة باستقالته من تدريب الفريق، إلى مجلس إدارة النادي برئاسة المهندس محمد فرج عامر.

وذلك اعتراضًا على إصرار الإدارة بإجراء تغييرات على تشكيل الجهاز الطبي وهو ما رفضه مدرب الفريق.

وأصدر "ماهر"، بيانا رسميا أعلن فيه عدم استكماله لتعاقده مع سموحة، وجاء نص الاستقالة كالتالي: "السيد المحترم رئيس مجلس إدارة نادي سموحة وأعضاء مجلس الإدارة المحترمين أشكر سيادتكم على الفترة الماضية.. ومع كامل احترامي وتقديري لكم أتقدم باعتذار عن تدريب الفريق متمنيًا لكم وللنادي دوام التوفيق".