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العثور على مدينة "طروادة الضائعة" في اليونان

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وكالات- الدويني فولي

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بعد سنوات من الحفر والتنقيب، توصل علماء آثار في اليونان إلى أدلة حول مدينة أسسها ناجون من حرب طروادة، ورد ذكرها في نصوص قديمة.

وأكدت وزارة الثقافة اليونانية، الثلاثاء، أن باحثين وجدوا آثار مستوطنة، وعشرات من العملات النادرة، مما يرجح أن يكون الموقع المستكشف خاصا بمدينة "تينيا"، وفق ما نقل موقع "دويتشه فيله" الألماني.

وقالت الوزارة في بيان إن "الحفريات في جنوبي اليونان بمنطقة بيلوبونيز، دليل على وجود المدينة القديمة".

وتضمنت قائمة الأشياء التي عثر عليها في الموقع طرقا معبدا وهياكل معمارية مبنية من الحجارة والرخام، وقبور احتوت على مجوهرات ومزهريات، فضلا عن بقايا اثنين من الأجنة البشرية، في أساسات إحدى المباني.

ويُعتقد بأن مدينة "تينيا" قد تأسست على أيدي أهل طروادة الذين أُخذوا كأسرى خلال الحرب التي وقعت في القرن الثاني عشر أو الثالث عشر قبل الميلاد.

وحتى يومنا هذا، لا يوجد دليل علمي على وجود هذه المدينة، التي ورد ذكرها في نصوص قديمة فقط.


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