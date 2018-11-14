  • الأربعاء 14 نوفمبر 2018
  • بتوقيت مصر03:36 م
بحث متقدم
الأرصاد تحذر: أمطار غزيزرة الجمعة

الأرصاد تحذر: أمطار غزيرة على هذه المناطق..غدًا

الهامى عجينة

إلهامى عجينة: أنا كنائب شغال بوسطجى"

ليبرمان

أول تعليق لـ"حماس" على استقالة وزير الدفاع الإسرائيلي

ساطع النعمانى

القصة الكاملة وراء إصابة ساطع النعمانى

القبض على "شواذ" داخل نادى الزمالك

النيابة تستدعى أفراد أمن الزمالك

«ليبرمان»: مصر هي نقطة البداية في كل شيء

"غزة" تطيح بوزير الدفاع الإسرائيلي من منصبه

مسجد الفتح

تأجيل إعادة محاكمة 40 متهما بـ"أحداث مسجد الفتح"

جانب منالاكتشاف

الكشف عن أثر فرعونى جديد بكوم أمبو فى أسوان

النعماني

خلاف بين لندن وأسرة "النعمانى".. تعرف على السبب

احداث مسجد الفتح

«مختل عقليًا» متهم بأحداث مسجد الفتح

بعد وفاته..

القصة الكاملة وراء إصابة ساطع النعمانى

قضايا وحوادث

ساطع النعمانى
ساطع النعمانى

أحمد الشربينى

أخبار متعلقة
#

وفاة العميد ساطع النعمانى فى لندن

#

تعرف على الهتاف المثير للجدل الذي هتفه منفذ هجوم الكنيس اليهودي

#

"فرنسا" توجه رسالة للسعودية عن مقتل "خاشقجي"

#

القصة الكاملة وراء طفلى التروسيكل

تُوفى، العميد ساطع النعمانى، نائب مأمور قسم شرطة بولاق الدكرور الأسبق، صباح اليوم الأربعاء، متأثرًا بإصابته بطلق ناري خلال أحداث بين السرايات والتى وقعت إبان ثورة 30 يونيو عام 2013.

وحفر ساطع النعماني اسمه بأحرف من نور في سجلات التاريخ ضمن ضحايا قوات الأمن في مواجهة العمليات الإرهابية.

وكان العقيد روى تفاصيل إصابته خلال أحداث بين السرايات، قائلًا إنه فوجئ بأفراد كثيرين هاجموا المنطقة وكان هناك مئات الجماهير من بولاق ومنطقة بين السرايات في الشوارع وفوق كوبري ثروت.

وأضاف أن الشرطة وصلت وطلب منهم الابتعاد عن مرمى النيران، متابعا: "الحمد لله استطعت أن أرجع الناس إلى ما وراء كوبري ثروت وبين السرايات، وأثناء ذلك تلقيت رصاصة في رأسي دمرت العين اليسرى ودمرت عظام الوجه بالكامل".

وأوضح: "فقدت كمية كبيرة من الدم، لدرجة لم يصدق أحد أني ما زلت قادر على أن أعيش مرة أخرى، ووقتها ثبت لي عظمة جمهورية مصر العربية والقيادة السياسية لاهتمامها بضابط "مش مهم زيي".

وفي أغسطس 2016، خرج النعماني من مكتبه ليواجه مسيرات تنظيم الإخوان، وإطلاق نار عشوائي على أهالي بولاق من فوق كوبرى الجامعة، فتلقّى طلقة غادرة أصابته بالوجه ليهرول به الأهالي إلى أقرب مستشفى، لتبدأ رحلة آلامه الطويلة بين مستشفى الشرطة وأكثر من دولة أجنبية.

يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي كرم ساطع النعماني في 2015 خلال حفل تخرّج دفعة جديدة بكلية الشرطة، وتم ترقيته استثنائيًّا إلى رتبة عميد لأول مرة في تاريخ الوزارة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الدولة الدينيَّة.. تختلف المُسميات و"الفاشية" واحدة!!

محمود سلطان

لماذا التحامل على الفقراء؟!

فراج إسماعيل

معركة شطه وبيكا

حسام فتحي

اللغة الأم تقول: (رجعت لنفسي فاحتسبت حياتي)

د. هشام الحمامي

الإلحاد العربى.. تفكيك البؤرة!

د. حسام عقل

إلهان عمر .. وعي محتمل، وخوف مبرر

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» الأرصاد تحذر: أمطار غزيرة على هذه المناطق..غدًا
» إلهامى عجينة: أنا كنائب شغال بوسطجى"
» قرار من النيابة ضد عامل قتل بائعًا بسبب جاكيت
» عزوف الجماهير عن شراء تذاكر لقاء مصر وتونس
» شاهد.. هاتف "رشوان توفيق" يحرجه على الهواء
» إحصائية صادمة عن عدد العاطلين في الشرق الأوسط
» أنيسة حسونة تروى معاناتها مع السرطان
» بهذه الكلمات تضامنت «إليسا» مع أهالي غزة
» الإسكان تزف بشرى سارة لمحافظة دمياط الجديدة
» أحمد موسى عن الزيادة السكانية: "إحنا داخلين حرب"
» تعرف على 12 فائدة سحرية لـ"حب الرشاد"

استطلاع رأي

من المسؤول عن خسارة الأهلي للقب الأفريقي؟

  • مغرب

    05:02 م

  • فجر

    05:00

  • شروق

    06:26

  • ظهر

    11:44

  • عصر

    14:42

  • مغرب

    17:02

  • عشاء

    18:32

من الى
تجديد الخطاب الديني من «منابر المساجد» إلى «مقاعد المقاهي»
أحمد عز وزينة
وزارة التعليم
دعاة ومشايخ فى أزمة خاشقجى.. «خيانة مشروعة»
بطاقات رقم قومي