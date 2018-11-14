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بروتوكول لتسوية مستحقات البنك لدى شركة الحديد والصلب المصرية

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رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية الدكتور مدحت نافع
رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية الدكتور مدحت نافع

متابعات- أمينة عبد العال

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اجتمع ظهر اليوم رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية الدكتور مدحت نافع، برئيس مجلس إدارة بنك مصر، محمد الأتربى  للاتفاق على بروتوكول لتسوية مستحقات  بنك مصر لدى شركة الحديد والصلب المصرية.

 والناشئة عن القضية رقم 3374 لسنة 121 ق والقضية رقم 295 لسنة 9 ق اقتصادية القاهرة والتى أصدرت المحكمة حكمها النهائى بسداد مستحقات البنك البالغة نحو 58.7 مليون دولار للقضيتين بخلاف فوائد تقدر بنحو 9 ملايين دولار.

وتم الإتفاق على تسوية المديونية مقابل حصول البنك قطعة أرض وحصة من أسهم شركة الحديد والصلب وإسقاط كافة الفوائد وجزء من أصل الدين مع التنازل عن كافة الدعاوى القضائية والتى يُقدر جانب منها بنحو 6مليون دولار أخرى، وقد حضر الإجتماع السيد المهندس عبدالعاطى صالح رئيس شركة الحديد والصلب وعدد من قيادات الشركة القابضة المعدنية وبنك مصر وتطرق اللقاء إلى أوجه مختلفة للتعاون وجارى الإنتهاء من إعداد البروتوكول خلال أيام واعتماده من الجهات المختصة.


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