بالفيديو.. قانون جديد لمنع "الدليفري" بالصيدليات

14 نوفمبر 2018 - 02:19 م



أكدت النائبة إيناس عبد الحليم، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، أنها تقدمت بطلب إحاطة بعد واقعة بيع الأدوية في سوق الجمعة، لمنع بيع الأدوية بالصيدليات إلا من خلال وصفة طبية.



وأضافت "عبد الحليم" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "تن" اليوم الأربعاء، أنها طالبت أيضًا بعدم استخدام الصيديلات للدليفري، مشيرة إلى أنه أصبح أسهل وسيلة لترويج الأدوية غير المرخصة ومجهولة المصدر أو المهربة بين المرضى، ما يعرض حياتهم للخطر.



وأشارت إلى أنه جار حاليًا العمل على الانتهاء من قانون هيئة تصنيع الدواء، موضحة أنه عقب إقرار القانون سيمنع عمل الدليفري بالصيدليات كما سيمنع بيع الأدوية من دون وصفة طبية، مؤكدة أنه لا يوجد دولة في العالم تبيع الأدوية من دون "روشتة".



وحذرت من الاستخدام العشوائي للمضادات الحيوية، لافتة إلى أن بعض المواطنين يتناولون نوع من المضادات بدون استشارة الطبيب، وعندما لا يجدون أي مفعول يطلبون نوع آخر بدون أي وعي بخطورة تناول هذه الأنواع معًا.



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