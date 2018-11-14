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البيئة تعتمد المشروع الوزاري الأفريقي

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الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة
الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة

متابعات- أمينة عبد العال

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اعتمدت وزيرة البيئة  الدكتورة ياسمين فؤاد، المشروع الوزاري الأفريقي بإجماع الحضور .

يأتي ذلك في الجلسة الختامية لقمة الوزراء الأفارقة بشأن استعادة النظم الأيكولوجية لتعزيز القدرة على الصمود وأولويات أفريقيا فيما يتعلق بالتنوع البيولوجي.

وأكدت فؤاد أنها خطوة تاريخية من أجل توحيد الجهود والمضي قدمًا في توصيل أصواتنا جميعًا إلى المجتمع الدولي فيما يخص الحفاظ على الموارد الطبيعية، مضيفة خلال مشاركتها في الجلسة أن مصر لن تدخر جهدًا من أجل وصول كافة المقترحات إلى أصحاب القرار والمنظمات الدولية المسؤولة عن مكافحة التصحر.

ووجهت الوزيرة الشكر لكل الوفود الأفريقية على هذه المناقشات المهمة والناجحة بالنسبة لأفريقيا والتى سيتم إدراجها في إعلان شرم الشيخ، لافتة إلى أنها ستقوم بكل المجهودات لوضع القضايا الأفريقية ضمن أولويات مؤتمر الأطراف خلال فترة رئاستها التي تستمر لمدة عامين، كما سيتم العمل معا كأخوة من أجل رفاهية وحماية البيئة في أفريقيا والعالم، مشيرة إلى أنه سيتم رفع الإعلان الوزارى للقمة الأفريقية إلى الجزء الرفيع المستوى.


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